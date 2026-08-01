Bognár István: Ez volt a tervem, hogy középre rúgom, aztán a kapus beejti...

Bognár István, a 96. percben egyenlítést jelentő góljáról: „Abszolút ez volt a tervem, hogy középre rúgom és beejti. Viccet félretéve... lőttem már jobb szabadrúgást, szerencse volt.”

Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd vezetőedzője

– Érthetően csalódott.

– A Honvéd bizonyította, helye van az élvonalban, felvettük az MTK-val a versenyt, vezettünk is kettő nullra. Sajnos az első félidő végén szépítettek a vendégek, így újra nyílttá vált a meccs, ennek nagyon nem örültem. A második félidőben a jobb oldalunkon akadtak problémák, sebezhetőek voltunk. Hibáztunk, hiszen a harmadik gólunk után magunkra húztuk az ellenfelet. Érdekes, de a piros lap előtt egy perccel a Somogyi testvérek, ha kicsit agyafúrtabbak, a szögletzászlónál szabadrúgást harcolhattak volna ki, így időt nyerve magunknak.

– Mi játszódik le az edző lelkében, amikor csapata a hosszabbításban hullajt el két pontot?

– A srácok, főleg Tomás Tujvel miatt sajnálom, hogy így alakult, ezt senki sem érdemelte meg. Kapusunk gyakorlatilag kivédte a labdát, de valahogyan mégis beejtette a kapunkba. Ez sajnos előfordul a futballban.

– Bár egy szituációban említette a Somogyi testvéreket, összességében mi a véleménye a játékukról? Tamás 16 évesen kreatív futballt mutat be, ráadásul ő adta a passzt a gyönyörű gólt szerző, 18 éves Ádámnak.

– Kettejük iránti bizalmamról mindent elmond, hogy végig a pályán lehettek. Ádám káprázatos gólt lőtt, mindig mondom neki, hogy ha huszonöt méterre van a kaputól, bátran lőjön, hiszen jó a rúgótechnikája. Tamás rengeteget futott, jók a meglátásai, nagy jövő előtt állnak.

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Nem mindennapi meccset játszottak...

– Dühös voltam, hiszen a kapott gólokra rosszul reagáltunk, ettől függetlenül éreztem, hogy képesek vagyunk gólokat szerezni, ugyanis a lehetőségeink megvoltak, többször alakítottunk ki létszámfölényt. A félidőben is azt mondtam, hogy nemcsak egyenlíthetünk, hanem akár nyerhetünk is, hiszen megvannak a sanszaink a gólszerzésre. Bár kettő kettőnél újra előnyhöz jutott a Honvéd, óriási szívünknek hála csak sikerült végül kiegyenlítenünk.

– Gondolta volna a hosszabbításban, hogy így egyenlítenek?

– Abból a szögből, ahol mi álltunk, láttam, éreztem, hogy a kapus gyakorlatilag semmit sem láthat. A legfontosabb az volt, hogy találjuk el a kaput, ez sikerült, de kétségtelen, kellett szerencse is a gólunkhoz.

– Hinora Kristófot sérülés miatt le kellett cserélni az első félidő derekán: mit lehet tudni az állapotáról?

– Játékosunk szeme alatt felszakadt a bőr, bízom benne, hogy gyorsan felépül, bár amikor sétált le a pályáról, nem volt szívet melengető látvány a sérülése.