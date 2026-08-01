Bognár István: Ez volt a tervem, hogy középre rúgom, aztán a kapus beejti...

Bognár István, a 96. percben egyenlítést jelentő góljáról: „Abszolút ez volt a tervem, hogy középre rúgom és beejti. Viccet félretéve... lőttem már jobb szabadrúgást, szerencse volt.”
Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd vezetőedzője
– Érthetően csalódott.
– A Honvéd bizonyította, helye van az élvonalban, felvettük az MTK-val a versenyt, vezettünk is kettő nullra. Sajnos az első félidő végén szépítettek a vendégek, így újra nyílttá vált a meccs, ennek nagyon nem örültem. A második félidőben a jobb oldalunkon akadtak problémák, sebezhetőek voltunk. Hibáztunk, hiszen a harmadik gólunk után magunkra húztuk az ellenfelet. Érdekes, de a piros lap előtt egy perccel a Somogyi testvérek, ha kicsit agyafúrtabbak, a szögletzászlónál szabadrúgást harcolhattak volna ki, így időt nyerve magunknak.
– Mi játszódik le az edző lelkében, amikor csapata a hosszabbításban hullajt el két pontot?
– A srácok, főleg Tomás Tujvel miatt sajnálom, hogy így alakult, ezt senki sem érdemelte meg. Kapusunk gyakorlatilag kivédte a labdát, de valahogyan mégis beejtette a kapunkba. Ez sajnos előfordul a futballban.
– Bár egy szituációban említette a Somogyi testvéreket, összességében mi a véleménye a játékukról? Tamás 16 évesen kreatív futballt mutat be, ráadásul ő adta a passzt a gyönyörű gólt szerző, 18 éves Ádámnak.
– Kettejük iránti bizalmamról mindent elmond, hogy végig a pályán lehettek. Ádám káprázatos gólt lőtt, mindig mondom neki, hogy ha huszonöt méterre van a kaputól, bátran lőjön, hiszen jó a rúgótechnikája. Tamás rengeteget futott, jók a meglátásai, nagy jövő előtt állnak.
Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Nem mindennapi meccset játszottak...
– Dühös voltam, hiszen a kapott gólokra rosszul reagáltunk, ettől függetlenül éreztem, hogy képesek vagyunk gólokat szerezni, ugyanis a lehetőségeink megvoltak, többször alakítottunk ki létszámfölényt. A félidőben is azt mondtam, hogy nemcsak egyenlíthetünk, hanem akár nyerhetünk is, hiszen megvannak a sanszaink a gólszerzésre. Bár kettő kettőnél újra előnyhöz jutott a Honvéd, óriási szívünknek hála csak sikerült végül kiegyenlítenünk.
– Gondolta volna a hosszabbításban, hogy így egyenlítenek?
– Abból a szögből, ahol mi álltunk, láttam, éreztem, hogy a kapus gyakorlatilag semmit sem láthat. A legfontosabb az volt, hogy találjuk el a kaput, ez sikerült, de kétségtelen, kellett szerencse is a gólunkhoz.
– Hinora Kristófot sérülés miatt le kellett cserélni az első félidő derekán: mit lehet tudni az állapotáról?
– Játékosunk szeme alatt felszakadt a bőr, bízom benne, hogy gyorsan felépül, bár amikor sétált le a pályáról, nem volt szívet melengető látvány a sérülése.
NB I
2. FORDULÓ
Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 3–3 (2–1)
Budapest, Bozsik Aréna, 2891 néző. Vezette: Katona Balázs.
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai, 56.), Baki, Boldor (Pekár I., 79.), Hangya – Somogyi Á., Csontos – Zuigeber (Pinte, 69.), Somogyi T., Szamosi (Medgyes Z., 69.), – Alic (Kántor, 79.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
MTK: Demjén – Varju (Armalas, a szünetben), Beriasvili, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek (Klausz, 64.), Hinora (Komáromi, 27.), László K. (Bognár I., a szünetben) – Kerezsi (Zsóri, 82.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Szamosi (15.), Somogyi Á. (44.), Csontos (87. – 11-esből), ill. Jurek (45+2.), Kerezsi (53.), Bognár (90+6.)
Kiállítva: Baki (90+4.)
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