Előnyről kapott ki a Vidi Barcikán, létszámfölényben ikszelt a KTE – ez történt szombaton az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 3–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 528 néző. Vezette: Farkas Tibor (Sinkovicz Dániel, Mózsa Ábel)

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi – Szőke G. (Schuszter, 81.), Hudák M. – Burdika (Babják, 67.), Palincsár (Trencsényi, a szünetben), Varjas L. (Pascal, a szünetben) – Gresó (Kártik, 67.). Vezetőedző: Kuttor Attila

VIDEOTON: Kemenes B. – Spandler, Murka, Köllő – Derekas, Bedi (Menyhárt, 77.) – Simut (Kelemen D., 56.), Nagy D., Zsótér – Ekbauer (Balázs T., a szünetben), Bartusz (Cipf, 56.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Ferenczi (43.), Kártik (88.), Pascal (90+1.), ill. Zsótér (30.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Nagyon nagy fegyvertény megfordítani a mérkőzést egy olyan, feljutásra esélyes, jó csapat ellen, amely hazai győzelemből jött, ráadásul a hajrával húztuk be a meccset. Döntetlenek után a soron következő eredmény dönti el, hogy pozitív vagy negatív-e a mérleg. Harcoltunk, és az erőfeszítéseinket siker koronázta.

Pető Tamás: – Egy átlövése volt a Kazincbarcikának, előttünk pedig hat ziccer adódott. A második félidőben hat gólszerzési lehetőségünk volt, egészen a 86. percig csak egyetlen csapat volt a pályán. Ilyen bután nem lehet játszani. Az utolsó tíz percben elengedtük a védekezést, a kapunktól hetven méterre vesztettük el a labdát. Ennek ellenére dicséret illeti a csapatomat, mert mentünk előre becsülettel, de Németh Dániel hiányát nem tudtuk pótolni.

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Balla Levente)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Berki, 78.), Haris, Kovács B. (Nyári, 67.), Göblyös – Szabó B. (Merényi, 67.), Bolyki (Beke, a szünetben) – Németh B. (Bányai, 78.). Edző: Szalai Tamás

TISZAKÉCSKE: Esery – Éger, Polgár, Heil – Szekér Á., Varga J., Lucas (Horváth E., 78.), Sós B. – Pataki B., M. Ramos (Kócs-Washburn, 78.), Bódi (Balla D., 88.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Szabó B. (45.), ill. M. Ramos (20. – 11-esből)

Kiállítva: Szekér Á. (73.)

MESTERMÉRLEG

Szalai Tamás: – Az egész mérkőzés folyamán megvoltak a helyzeteink, azok a szituációk, melyekkel eldönthettük volna a meccset – egy pici koncentráció hiányzott ehhez a végén. A második félidő alapján egyértelműen meg kellett volna nyernünk a találkozót, de sajnos nem sikerült. Ugyanakkor pozitívum, hogy kompakt volt végig a csapat, erővel jól bírtuk, ezen az úton kell haladnunk tovább. A végjátékban viszont javulnunk kell.

Pintér Csaba: – Némileg szerkezetet váltottunk erre a mérkőzésre, amire jól reagált a csapat, a vezetést is megszereztük. A szünet előtt egyenlített a Kecskemét, ezek után a második félidő, mondhatni, férfimunka volt, pláne az emberhátrány tudatában, mert nagy nyomás helyeződött ránk.

GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 625 néző. Vezette: Molnár Attila (Ring Kevin, Vargha Tamás)

Gyirmót: Papp L. – Csorba (Nagy T., 71.), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. (Németh T., 79.) – Iván A. (Szabó M., 71.), Madarász M. (Kiss N., 55.), Rácz B., Miknyóczki (Kalmár Zs., 79.) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

Kozármisleny: Lékai – Dóra, Vajda R., Turi – Bíró M. (Nógrádi, 82.), Gellér (Kozics, 82.), Kocsis D., Jádi – Szűcs P. (Vogyicska Balázs, 69.), Csucsánszki (Gyánó, 57.), Zamostny (Kirchner, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Novák Cs. (32., 55. – a másodikat 11-esből), ill. Kirchner (85.)

Kiállítva: Vajda R. (74.), Gyánó (90+3.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Mai játékunk kicsit döcögős volt, de jól zártunk, és amire készültünk, gondolok az ellenfél gyors játékosaira, azt meg tudtuk oldani ebben az irreális időben.

Czuczi Mátyás: – Köszönjük vezetőségünknek, hogy már péntektől itt készülhettünk a mérkőzésre, sajnos nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, ám ez egy folyamat, és látjuk, hogy miben kell fejlődnünk.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.30: Karcagi SC–Soroksár SC

17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

KÉSŐBB RENDEZIK

Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – elhalasztva

Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – elhalasztva

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – elhalasztva