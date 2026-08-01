Nemzeti Sportrádió

Előnyről kapott ki a Vidi Barcikán, létszámfölényben ikszelt a KTE – ez történt szombaton az NB II-ben

2026.08.01. 19:35
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Novák Csanád (sárgában) duplája kellett a második gyirmóti győzelemhez (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
Címkék
NB II Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr Tiszakécske Kazincbarcika élő eredménykövetés Gyirmót KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton
A rendkívüli időjárási helyzet és az energiaellátási nehézségek miatt csupán három mérkőzést játszottak szombaton a labdarúgó NB II 2. fordulójában. Az előző idényben még élvonalbeli Kazincbarcika hátrányból 3–1-re verte meg a kiütéses sikerrel rajtoló Videotont, a kecskeméti megyei derbin a Tiszakécske úgy szerzett egy pontot, hogy több mint negyedórát emberhátrányban játszott, az újonc Gyirmót pedig a hajrára megfogyatkozó Kozármisleny ellen idénybeli második győzelmét is begyűjtötte. Vasárnap két meccsre kerül sor, három összecsapást pedig későbbre halasztottak.

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 31 (11) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 528 néző. Vezette: Farkas Tibor (Sinkovicz Dániel, Mózsa Ábel)
KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi – Szőke G. (Schuszter, 81.), Hudák M. – Burdika (Babják, 67.), Palincsár (Trencsényi, a szünetben), Varjas L. (Pascal, a szünetben) – Gresó (Kártik, 67.). Vezetőedző: Kuttor Attila
VIDEOTON: Kemenes B. – Spandler, Murka, Köllő – Derekas, Bedi (Menyhárt, 77.) – Simut (Kelemen D., 56.), Nagy D., Zsótér – Ekbauer (Balázs T., a szünetben), Bartusz (Cipf, 56.). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Ferenczi (43.), Kártik (88.), Pascal (90+1.), ill. Zsótér (30.)
MESTERMÉRLEG
Kuttor Attila: – Nagyon nagy fegyvertény megfordítani a mérkőzést egy olyan, feljutásra esélyes, jó csapat ellen, amely hazai győzelemből jött, ráadásul a hajrával húztuk be a meccset. Döntetlenek után a soron következő eredmény dönti el, hogy pozitív vagy negatív-e a mérleg. Harcoltunk, és az erőfeszítéseinket siker koronázta.
Pető Tamás: – Egy átlövése volt a Kazincbarcikának, előttünk pedig hat ziccer adódott. A második félidőben hat gólszerzési lehetőségünk volt, egészen a 86. percig csak egyetlen csapat volt a pályán. Ilyen bután nem lehet játszani. Az utolsó tíz percben elengedtük a védekezést, a kapunktól hetven méterre vesztettük el a labdát. Ennek ellenére dicséret illeti a csapatomat, mert mentünk előre becsülettel, de Németh Dániel hiányát nem tudtuk pótolni.

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Balla Levente) 
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Berki, 78.), Haris, Kovács B. (Nyári, 67.), Göblyös – Szabó B. (Merényi, 67.), Bolyki (Beke, a szünetben) – Németh B. (Bányai, 78.). Edző: Szalai Tamás
TISZAKÉCSKE: Esery – Éger, Polgár, Heil – Szekér Á., Varga J., Lucas (Horváth E., 78.), Sós B. – Pataki B., M. Ramos (Kócs-Washburn, 78.), Bódi (Balla D., 88.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Szabó B. (45.), ill. M. Ramos (20. – 11-esből)
Kiállítva: Szekér Á. (73.)
MESTERMÉRLEG
Szalai Tamás: – Az egész mérkőzés folyamán megvoltak a helyzeteink, azok a szituációk, melyekkel eldönthettük volna a meccset – egy pici koncentráció hiányzott ehhez a végén. A második félidő alapján egyértelműen meg kellett volna nyernünk a találkozót, de sajnos nem sikerült. Ugyanakkor pozitívum, hogy kompakt volt végig a csapat, erővel jól bírtuk, ezen az úton kell haladnunk tovább. A végjátékban viszont javulnunk kell.
Pintér Csaba: – Némileg szerkezetet váltottunk erre a mérkőzésre, amire jól reagált a csapat, a vezetést is megszereztük. A szünet előtt egyenlített a Kecskemét, ezek után a második félidő, mondhatni, férfimunka volt, pláne az emberhátrány tudatában, mert nagy nyomás helyeződött ránk.

GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 625 néző. Vezette: Molnár Attila (Ring Kevin, Vargha Tamás)
Gyirmót: Papp L. – Csorba (Nagy T., 71.), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. (Németh T., 79.) – Iván A. (Szabó M., 71.), Madarász M. (Kiss N., 55.), Rácz B., Miknyóczki (Kalmár Zs., 79.) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
Kozármisleny: Lékai – Dóra, Vajda R., Turi – Bíró M. (Nógrádi, 82.), Gellér (Kozics, 82.), Kocsis D., Jádi – Szűcs P. (Vogyicska Balázs, 69.), Csucsánszki (Gyánó, 57.), Zamostny (Kirchner, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Novák Cs. (32., 55. – a másodikat 11-esből), ill. Kirchner (85.)
Kiállítva: Vajda R. (74.), Gyánó (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Weitner Ádám: – Mai játékunk kicsit döcögős volt, de jól zártunk, és amire készültünk, gondolok az ellenfél gyors játékosaira, azt meg tudtuk oldani ebben az irreális időben.
Czuczi Mátyás: – Köszönjük vezetőségünknek, hogy már péntektől itt készülhettünk a mérkőzésre, sajnos nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, ám ez egy folyamat, és látjuk, hogy miben kell fejlődnünk.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Karcagi SC–Soroksár SC
17.30: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

KÉSŐBB RENDEZIK
Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – elhalasztva
Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – elhalasztva
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – elhalasztva

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Három NB II-es mérkőzést is elhalasztanak szombaton – hivatalos

A Diósgyőr–Szentlőrinc, a Mezőkövesd–Ajka és a Szeged–BVSC mérkőzéseknek még nincs új időpontja.
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

  1. Gyirmót

2

2

5–2

  2. Kazincbarcika

2

1

1

3–1

  3. Videoton

2

1

1

5–3

  4. Ajka

1

1

3–1

  5. Diósgyőr

1

1

3–2

  6. Soroksár

1

1

1–0

  7. Tiszakécske

2

2

2–2

  8. Szeged

1

1

1–1

  9. Szentlőrinc

1

1

0–0

      Karcag

1

1

0–0

      BVSC

1

1

0–0

12. Kecskemét

2

1

1

2–4

13. Nagykanizsa

1

1

2–3

14. Mezőkövesd

1

1

0–1

15. Csákvár

1

1

1–3

16. Kozármisleny

2

2

1–6

 

 

NB II Videoton FC Fehérvár KTE Kecskemét NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr Tiszakécske Kazincbarcika élő eredménykövetés Gyirmót KBSC Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton
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