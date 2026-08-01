Nemzeti Sportrádió

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Silverstone-i második helyezésével Molnár Martin már második a brit F3 pontversenyében

2026.08.01. 16:55
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Második a futamon és a bajnokságban is! (Fotó: Martin Molnár Racing/Facebook)
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brit F3 Molnár Martin Silverstone
Izgalmas futamon a második lett Molnár Martin Silverstone-ban, a brit Formula–3-as autós sorozat – hivatalos nevén GB3 – ötödik fordulójában, ezzel pedig előrelépett az összetettben a második helyre.

A pole pozícióból a mindkét időmérőn győztes brit Deagen Fairclough kezdett, mellette Molnár rajtolt, és végül nagy csata végén a hazai pilóta hét tizedmásodperccel jobb volt.

A magyar autós a hatodik dobogós helyét szerezte az idényben úgy, hogy győzelme még továbbra sincs, ám így is feljött összetettben a második helyre.

A GB3 versenyhétvégéjéből még két vasárnapi futam van hátra. Molnár előbbit a negyedik, utóbbit a kilencedik rajthelyről kezdi.

 

brit F3 Molnár Martin Silverstone
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