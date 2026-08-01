Silverstone-i második helyezésével Molnár Martin már második a brit F3 pontversenyében

A pole pozícióból a mindkét időmérőn győztes brit Deagen Fairclough kezdett, mellette Molnár rajtolt, és végül nagy csata végén a hazai pilóta hét tizedmásodperccel jobb volt.

A magyar autós a hatodik dobogós helyét szerezte az idényben úgy, hogy győzelme még továbbra sincs, ám így is feljött összetettben a második helyre.

A GB3 versenyhétvégéjéből még két vasárnapi futam van hátra. Molnár előbbit a negyedik, utóbbit a kilencedik rajthelyről kezdi.