Silverstone-i második helyezésével Molnár Martin már második a brit F3 pontversenyében

Izgalmas futamon a második lett Molnár Martin Silverstone-ban, a brit Formula–3-as autós sorozat – hivatalos nevén GB3 – ötödik fordulójában, ezzel pedig előrelépett az összetettben a második helyre.
A pole pozícióból a mindkét időmérőn győztes brit Deagen Fairclough kezdett, mellette Molnár rajtolt, és végül nagy csata végén a hazai pilóta hét tizedmásodperccel jobb volt.
A magyar autós a hatodik dobogós helyét szerezte az idényben úgy, hogy győzelme még továbbra sincs, ám így is feljött összetettben a második helyre.
A GB3 versenyhétvégéjéből még két vasárnapi futam van hátra. Molnár előbbit a negyedik, utóbbit a kilencedik rajthelyről kezdi.
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2026.07.02. 17:10