Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: legyőzték a horvátokat az U18-as fiúk a B-divíziós Eb-n

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2026.08.01. 19:36
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A negyedik negyedbeli fordításával az U18-as fiú kosárlabda-válogatott legyőzte a házigazda horvátokat Rijekában, a B-divíziós Európa-bajnokság 5-8. helyért zajló helyosztóinak első körében.

A belgák elleni negyeddöntős veresége után a magyar csapat szombaton az 5-8. helyért folytatta szereplését az U18-as fiú kosárlabdázók horvátországi B-divíziós Eb-jén. 

A rijekai találkozón Sipos Péter tanítványai kezdtek jobban, a második negyedben már 11 ponttal is vezettek (37–26), majd a nagyszünet után nagy fordult a meccs képe, és a negyedik negyed elején már a horvátok vezettek több mint tíz ponttal (51–62). A magyar fiúknak azonban innen is sikerült felállniuk, fordítaniuk, s végül 75–73-ra diadalmaskodtak a hazai horvátok ellen. 

Vasárnap az 5. helyért folytatják a mieink, méghozzá a Georgiát legyőző Románia ellen.

B-divíziós U18-as fiú Európa-bajnokság, az 5-8. helyért
Rijeka, Horvátország
Horvátország–Magyarország 73–75 (21–28, 15–12, 20–11, 17–24)
Horvátország: Garac 9/6, Salamunic 8, Vuckovic 19/9, Santro 4, Dorotic 19/12. Cs.: Laus 5, Bajkovic 4, Bilokapic 2, Jerak 2, Cuvalo 1, Grbin -.
Magyarország: Zöldi P. 4, Bartik 6/6, Szafkó 8/6, Asztalos 10, Burony 10. Cs.: Gáspár V. 14/3, Kurfis 8, Turcsányi 6/6, Halasy 5/3, Marokházi 3/3, Rozmán 1, Nagy Á. -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U18-as fiúválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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