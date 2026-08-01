A hajrában tíz emberrel játszva ikszelt a Kécske a megyei rangadón

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Balla Levente)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Berki, 78.), Haris, Kovács B. (Nyári, 67.), Göblyös – Szabó B. (Merényi, 67.), Bolyki (Beke, a szünetben) – Németh B. (Bányai, 78.). Edző: Szalai Tamás

TISZAKÉCSKE: Esery – Éger, Polgár, Heil – Szekér Á., Varga J., Lucas (Horváth E., 78.), Sós B. – Pataki B., M. Ramos (Kócs-Washburn, 78.), Bódi (Balla D., 88.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Szabó B. (45.), ill. M. Ramos (20. – 11-esből)

Kiállítva: Szekér Á. (73.)

MESTERMÉRLEG

Szalai Tamás: – Az egész mérkőzés folyamán megvoltak a helyzeteink, azok a szituációk, melyekkel eldönthettük volna a meccset – egy pici koncentráció hiányzott ehhez a végén. A második félidő alapján egyértelműen meg kellett volna nyernünk a találkozót, de sajnos nem sikerült. Ugyanakkor pozitívum, hogy kompakt volt végig a csapat, erővel jól bírtuk, ezen az úton kell haladnunk tovább. A végjátékban ugyanakkor javulnunk kell.

Pintér Csaba: – Némileg szerkezetet váltottunk erre a meccsre, amire jól reagált a csapat, a vezetést is megszereztük. A szünet előtt egyenlített a Kecskemét, ezek után a második félidő mondhatni, férfimunka volt, pláne az emberhátrány tudatában, mert nagy nyomás helyeződött ránk.

Szabó Bálint (10) egyenlített (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Eseménytelenül indult a meccs, majd a semmiből büntetőt kapott a vendég Tiszakécske, a játékvezető ugyanis egy szögletnél Szépe Jánosnál szabálytalanságot vélt felfedezni. A büntetőt Myke Ramos berúgta, ezután pedig gyakorlatilag felborult a pálya. A szünet előtt Szabó Bálint remek lövéssel egalizált, így a hazaiaknál volt a lélektani előny. Nyomott és ment előre a KTE, sőt, Szekér Ádám kiállítása miatt az utolsó nagyjából 20 percre emberelőnybe került. Hiába adódtak azonban helyzetek, a győztes gólt nem tudták bevinni a házigazda lila-fehérek. 1–1

Nem bírt egymással a Kecskemét és Tiszakécske (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Bács-Kiskun megyei derbin a meglepetésre az Ajkától 3–1-es vereséget szenvedő Kecskemét a rajton a Szeged-Csanád Grosics Akadámiával 1–1-et játszó Tiszakécskével, amely visszavágna az áprilisi pofonért, amikor a Széktói Stadionban 5–1-re kikapott.