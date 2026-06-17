Nemzeti Sportrádió

Videó: 200. meccs, hatodik vébé, Messi-gól

H. Á.H. Á.
2026.06.17. 03:47
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Messi 14. világbajnoki gólját szerezte (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Algéria Argentína
A labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának 1. fordulójában a címvédő Argentína Lionel Messi góljával megszerezte a vezetést Algériával ellen a találkozó 17. percében. Íme, a gól!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA 1–0 – élőben az NSO-n!
Kansas City, Kansas City Stadion. Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: Emiliano Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi, Almada, Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Molina, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Barco, Lo Celso, Palacios, Paredes, J. Álvarez, N. González, José Manuel López, Paz, G. Simeone.
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui, Maza Bentaleb – Mussza, Guiri, Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
A kispadon: Benbot, Masztil (kapusok), Abada, Belaid, Sergi, Hadzsam, Tugai, Auar, Titraui, Zerruki, Amura, Benbuali, Bulbina, Gedzsemisz, Mahrez.
Gólszerző: Messi (17.)

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AZ ALGÉRIAI VÁLOG

Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Algéria Argentína
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