A Chelsea 35 éves angol csatárt igazolt – hivatalos

„Amikor meghallottam, hogy a Chelsea érdeklődik irántam, óriási büszkeséggel töltött el. Ez egy olyan klub, amelynek történelme a trófeákról szól, és minden idényben a győzelem a célja. Megtiszteltetés egy ilyen egyesülethez csatlakozni, ráadásul egy izgalmas időszakban. Már több játékost ismerek a keretből, a vezetőedzővel is remek beszélgetéseim voltak, és az első pillanattól éreztem a közös elképzeléseket. Továbbra is megvan bennem a bizonyítási vágy, és mindent megteszek azért, hogy a klub és a szurkolók büszkék lehessenek rám” – mondta a kétéves szerződés aláírását követően Welbeck.

A 35 esztendős támadó jelentős rutinnal érkezik a Stamford Bridge-re: 400 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, szerepelt a Bajnokok Ligájában, valamint két világbajnokságon is képviselte az angol válogatottat.

Welbeck a Manchester United akadémiáján nevelkedett, majd Sir Alex Ferguson irányítása alatt vált meghatározó játékossá. A „vörös ördögökkel” angol bajnoki címet nyert, kétszer hódította el a Ligakupát és az angol Szuperkupát, sőt már a 2008-ban klubvilágbajnokságot nyerő együttesnek is kerettagja volt.

2014-ben az Arsenalhoz igazolt, ahol öt idény alatt 126 mérkőzésen 32 gólt szerzett, és FA-kupát, valamint Community Shieldet nyert. Később a Watfordban, majd a Brightonban futballozott, utóbbi együttesben több mint 200 alkalommal lépett pályára. Az elmúlt két Premier League-évadban összesen 26 bajnoki gólt szerzett.

Az angol válogatottban nyolc éven át szerepelt, 42 mérkőzésen 16 gólig jutott, és tagja volt a 2012-es Európa-bajnokságon, valamint a 2014-es és a 2018-as világbajnokságon részt vevő keretnek.