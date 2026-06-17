Haaland: Messi egy őrült – reakciók az argentin mesterhármasa után

Wayne Rooney

„Ez a kép mindent elmond arról, hogy mit jelent a futball Lionel Messinek. Az emberek látják a trófeákat, a rekordokat, a hírnevet, de nem mindig veszik észre az érzelmeket, a nyomást, amit a nemzet reménykedésével jár.”

„Ez a hatodik világbajnoksága, majdnem mindent elért a futballban, de még mindig könnyeket csal a szemébe az Argentínának szerzett gól.”

„Ez jelent valamit. Nem statisztikákat, hanem szenvedélyt, büszkeséget, hogy képviseled a hazádat.”

„Amikor egy olyan játékos, mint Messi, sír a gól után, rájössz, hogy még mindig úgy szereti a játékot mint gyerekkorában.”

„Ezek a pillanatok azok, amiért a foci a legnagyszerűbb sport a világon.”

Wayne Rooney on Lionel Messi crying after scoring in Argentina’s opening World Cup game:



🗣️ “That image tells you everything about what football means to Lionel Messi.”



“People see the trophies, the records, the fame... but they don't always see the emotion and pressure that… pic.twitter.com/7zwvhveolO — ᜰ 🇦🇷 (@markklfc) June 17, 2026

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