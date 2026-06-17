Nemzeti Sportrádió

Haaland: Messi egy őrült – reakciók az argentin mesterhármasa után

R. P.R. P.
2026.06.17. 10:53
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Fotó: Getty Images
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Lionel Messi vb 2026 Erling Haaland Mike Tyson Wayme Rooney
Lionel Messi fantasztikus teljesítménye Algéria ellen a sportvilág jeles képviselőit is arra sarkallta, hogy elmondják véleményüket, kifejezzék csodálatukat az argentin klasszis előtt.

 

Wayne Rooney

 „Ez a kép mindent elmond arról, hogy mit jelent a futball Lionel Messinek. Az emberek látják a trófeákat, a rekordokat, a hírnevet, de nem mindig veszik észre az érzelmeket, a nyomást, amit a nemzet reménykedésével jár.”

„Ez a hatodik világbajnoksága, majdnem mindent elért a futballban, de még mindig könnyeket csal a szemébe az Argentínának szerzett gól.”

„Ez jelent valamit. Nem statisztikákat, hanem szenvedélyt, büszkeséget, hogy képviseled a hazádat.”

„Amikor egy olyan játékos, mint Messi, sír a gól után, rájössz, hogy még mindig úgy szereti a játékot mint gyerekkorában.”

„Ezek a pillanatok azok, amiért a foci a legnagyszerűbb sport a világon.”

Mike Tyson egy argentin mezes fotót posztolt

Thomas Müller egy Instagram-sztoriban annyit írt, hogy „Ez a fickó…”

A szöveg mellé a klasszikus kecske ikont tett (angolul goat – Greatest Of All Time rövidítése, vagyis minden idők legjobbja)

 

Erling Haaland (snapchat): Messi egy őrült

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Lionel Messi vb 2026 Erling Haaland Mike Tyson Wayme Rooney
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