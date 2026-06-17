Haaland: Messi egy őrült – reakciók az argentin mesterhármasa után
Wayne Rooney
„Ez a kép mindent elmond arról, hogy mit jelent a futball Lionel Messinek. Az emberek látják a trófeákat, a rekordokat, a hírnevet, de nem mindig veszik észre az érzelmeket, a nyomást, amit a nemzet reménykedésével jár.”
„Ez a hatodik világbajnoksága, majdnem mindent elért a futballban, de még mindig könnyeket csal a szemébe az Argentínának szerzett gól.”
„Ez jelent valamit. Nem statisztikákat, hanem szenvedélyt, büszkeséget, hogy képviseled a hazádat.”
„Amikor egy olyan játékos, mint Messi, sír a gól után, rájössz, hogy még mindig úgy szereti a játékot mint gyerekkorában.”
„Ezek a pillanatok azok, amiért a foci a legnagyszerűbb sport a világon.”
Mike Tyson egy argentin mezes fotót posztolt
Thomas Müller egy Instagram-sztoriban annyit írt, hogy „Ez a fickó…”
A szöveg mellé a klasszikus kecske ikont tett (angolul goat – Greatest Of All Time rövidítése, vagyis minden idők legjobbja)
Erling Haaland (snapchat): Messi egy őrült