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Globális kudarc lett Infantino tervéből – nemzetközi sajtóvisszhang

2026.08.01. 17:40
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Gianni Infantino a világbajnoki trófeával (Fotó: Getty Images)
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FIFA labdarúgó-világbajnokság sajtóvisszhang Gianni Infantino
A nemzetközi sajtó elégedetten fogadta, hogy Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a tiltakozási hullám hatására közölte, felhagy azzal a tervével, hogy magánbefektetőknek adja el a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét.

Kicker (német): „Infantino meghajolt a rázúduló kritika előtt, és visszavonta a terveit. Már csak a károk csökkentése a kétségbeesett FIFA-főnök célja. A belátás azonban későn jött, mert a hatalmi gépezet már megrendült alatta. Az 59 éves vezető jövője egy csapásra bizonytalanná vált, és egyre kétségesebb, hogy jövő márciusban újraválasztják.”

Daily Mail (angol): „Infantino kínos pálfordulása. A nemzetközi nyomás hatására az elnök beismerte, hogy megosztó volt a javaslat, és most abban bízik, hogy sikerül újra egyesítenie a futballvilágot. Infantino megalázó vereséget szenvedett.”

Guardian (angol): „Látványosan földbe állt Infantino terve, hogy magánbefektetőknek eladja a vb-jogok egy részét.”

Telegraph (angol): „Infantino elvetette 15 milliárd fontos tervét a vb-k értékesítésére. Az általános ellenállás és a FIFA-n belüli lázadás állt a háttérben.”

Sun (angol): „A világszerte tapasztalható ellenállás hatására Infantino visszakozott. A terve az UEFA bojkottfelhívása és a lehetséges befektetők e miatti elbizonytalanodása miatt futott zátonyra.”

Marca (spanyol): „A terv csődöt mondott. Miután világszerte éles kritikákat kapott, Infantinónak visszavonulót kellett fújnia. Már óriási nyomás nehezedett a FIFA-elnökre.”

As (spanyol): „Infantino globális kudarca. Csak idő kérdése volt, hogy az elnök abszurd ötlete megbukjon, főként azután, hogy lemondott Carlos Cordeiro FIFA-főtanácsadó. Az UEFA az ellenállás élére állt, Infantino pedig veszített.”

El País (spanyol): „A sok millió futballszurkoló győzelme a külső beavatkozás felett. A FIFA alulmaradt.”

Blick (svájci): „Infantino lapít a lázadás után. Az elnök szokatlan módon meghátrált, és a kontinentális szövetségek többségének heves kritikája miatt visszavonta felettébb vitatott milliárdos terveit. Mivel az ellenzők összezártak előtte, Infantinónak nem maradt más választása azután, hogy az elmúlt években általában komolyabb viták nélkül keresztülvitte ez elképzeléseit.”

L'Équipe (francia): „Infantino még sosem ütközött akkora ellenállásba, mint ami a világbajnokságok részleges eladására érkezett. Amióta 2016-ban megválasztották, először rendült meg komolyabban a pozíciója. A FIFA válságban van, mert az UEFA bojkottfenyegetése megingatta a világszervezet vezetőségét.”

Gazzetta dello Sport (olasz): „Ennyi volt! Az értelem győzött. Infantino visszakozott a nemzetközi futball »privatizációjától«, és félretette a projektet, amely néhány óra alatt a fél világot felháborította.”

Corriere della Serra (olasz): „Infantino visszavonulót fújt. A fordulat hátterében az UEFA, továbbá az ázsiai és amerikai szövetség ellenállása áll.”

 

FIFA labdarúgó-világbajnokság sajtóvisszhang Gianni Infantino
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