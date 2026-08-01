Finn rali: súlyos balesetet szenvedett a kilencszeres világbajnok Ogier

Súlyos balesetet szenvedett a kilencszeres világbajnok francia Sébastien Ogier és navigátora, Julien Ingrassia a Finn rali szombati versenynapján, mindkettőjüket kórházba kellett szállítani.
A duó az élen állt, amikor a 17. gyorsasági szakaszon Toyotájuk nagy sebességgel letért az útról. A szervezők tájékoztatása szerint mindketten saját erőből ki tudtak szállni a járműből, és eszméletüknél voltak.
A szakaszt piros zászlóval állították le, hogy a mentőegységek elláthassák a 42 éves klasszist és társát. Ogier éppen a Finn ralira állt össze korábbi navigátorával, Ingrassiával, mivel állandó társa, Vincent Landais személyes okok miatt nem tudott részt venni a versenyen.
A baleset idején Ogier több mint húsz másodperccel vezetett a második helyen álló finn Sami Pajari előtt.
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