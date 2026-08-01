Nemzeti Sportrádió

Finn rali: súlyos balesetet szenvedett a kilencszeres világbajnok Ogier

2026.08.01. 19:41
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Sébastien Ogier Toyotája (Fotó: Getty Images)
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baleset Sébastien Ogier Finn-rali
Súlyos balesetet szenvedett a kilencszeres világbajnok francia Sébastien Ogier és navigátora, Julien Ingrassia a Finn rali szombati versenynapján, mindkettőjüket kórházba kellett szállítani.

A duó az élen állt, amikor a 17. gyorsasági szakaszon Toyotájuk nagy sebességgel letért az útról. A szervezők tájékoztatása szerint mindketten saját erőből ki tudtak szállni a járműből, és eszméletüknél voltak.

A szakaszt piros zászlóval állították le, hogy a mentőegységek elláthassák a 42 éves klasszist és társát. Ogier éppen a Finn ralira állt össze korábbi navigátorával, Ingrassiával, mivel állandó társa, Vincent Landais személyes okok miatt nem tudott részt venni a versenyen.

A baleset idején Ogier több mint húsz másodperccel vezetett a második helyen álló finn Sami Pajari előtt.

 

baleset Sébastien Ogier Finn-rali
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