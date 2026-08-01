Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Tugyi Zétény ezüstérmet nyert a bakui U17-es vb-n

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2026.08.01. 18:03
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Tugyi Zétény utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
A szabadfogású Tugyi Zétény (80 kg) kikapott technikai tussal iráni ellenfelétől a döntőben, így ezüstérmesként végzett a bakui U17-es birkózó-világbajnokságon.

A kötöttfogásúak és a lányok után a szabadfogású fiú birkózók sem zártak érem nélkül az azerbajdzsáni U17-es világbajnokságon. A 80 kilós súlycsoportban szereplő Tugyi Zétény pénteken három nagyszerű győzelmet bemutatva – sorrenben moldovait, egyiptomit és törököt verve – a döntőig menetelt. Mindezek után a szombat délutáni döntőben az U17-es Ázsia-bajnok, iráni Amirali Feraszati várt a magyar fiúra, aki végül nem bírt az ázsiaival, 10–0-ra alulmaradt, így

ezüstöt akasztottak a nyakába, s ezzel a magyar küldöttség ötödik érmét gyűjtötte be a vb-n.

A jászberényi versenyző első medálját szerezte utánpótlás-világversenyen.

Sumejko Kiril (55 kg) a vigaszágon búcsúzott, míg Dercsár-Kovács Mátyás (71 kg) a negyeddöntőig jutott, Hideg Balázs (60 kg) és Simon Zsombor (92 kg) a selejtezőben esett ki. 

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)

Tugyi Zétény utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
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