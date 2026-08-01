Birkózás: Tugyi Zétény ezüstérmet nyert a bakui U17-es vb-n

A kötöttfogásúak és a lányok után a szabadfogású fiú birkózók sem zártak érem nélkül az azerbajdzsáni U17-es világbajnokságon. A 80 kilós súlycsoportban szereplő Tugyi Zétény pénteken három nagyszerű győzelmet bemutatva – sorrenben moldovait, egyiptomit és törököt verve – a döntőig menetelt. Mindezek után a szombat délutáni döntőben az U17-es Ázsia-bajnok, iráni Amirali Feraszati várt a magyar fiúra, aki végül nem bírt az ázsiaival, 10–0-ra alulmaradt, így

ezüstöt akasztottak a nyakába, s ezzel a magyar küldöttség ötödik érmét gyűjtötte be a vb-n.

A jászberényi versenyző első medálját szerezte utánpótlás-világversenyen.

Sumejko Kiril (55 kg) a vigaszágon búcsúzott, míg Dercsár-Kovács Mátyás (71 kg) a negyeddöntőig jutott, Hideg Balázs (60 kg) és Simon Zsombor (92 kg) a selejtezőben esett ki.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)