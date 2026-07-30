Messi másfél héttel a vb-döntő után edzésbe állt – videó

A 39 éves csatár kihagyta az Inter Miami legutóbbi két mérkőzését az észak-amerikai profiligában (MLS), de csapata nélküle is nyert a Chicago Fire és a CF Montréal ellen, így már sorozatban hat győzelemnél tart.

Lionel Messi a szerda este Charlotte-ban rendezett gálameccsen sem vett részt, amelyet az MLS álomcsapata játszott a mexikói élvonal válogatottjával. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy szombaton a Columbus Crew elleni hazai bajnokin már pályára lép-e.

A 2022-ben világbajnok klasszis nyolc góllal és négy gólpasszal zárta idén a vb-t – amelyen rekordot jelentő hatodik alkalommal vett részt –, és megdöntötte Miroslav Klose vb-gólcsúcsát, az argentinok azonban hosszabbítás után 1–0-ra elveszítették a döntőt a spanyolokkal szemben (míg a gólrekord azóta már a francia Kylian Mbappéé – a szerk.).