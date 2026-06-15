Koeman „együtt tud élni” a döntetlennel, Morijaszu viszont csalódott

A holland közszolgálati média, az NOS még azon melegében, a pálya szélén kérdezte Ronald Koeman szövetségi kapitányt a mérkőzésről.

„Teljes mértékben nem lehetek elégedett, hiszen kétszer is vezettünk, ám nem sikerült a három pontot megszereznünk, de ha a mindkét csapat előtt adódott helyzetek felől nézzük a meccset, akkor mégsem elégedtlenkedhetek. Azt hiszem, ez egy csúcsmeccs volt, szóval, együtt tudok élni a döntetlennel. Japán általában magas letámadással játszik, de most csak akkor csinálták ezt, amikor hátrányban volt, előtte nem. Azt gondolom, talán tartottak tőlünk, azért tették ezt” – kezdte Koeman, aki elárulta, ugyan csalódott a kapott gólok miatt, és előzetesen nem feltétlenül erre az eredményre számított, de az ellenfél erőssége alapján nem elégedettlen.

„Azt sajnálom, hogy a második gólt egy szöglet után kaptuk. Japán nagyon erős, jó csapat. Sokat tanulhatunk ebből a mérkőzésből, mindamellett, hogy sok jó dolgot is láttam a csapattól, amit meg kell tartanunk a folytatásra” – zárta gyorsértékelését a szakember.