Koeman „együtt tud élni” a döntetlennel, Morijaszu viszont csalódott
A holland közszolgálati média, az NOS még azon melegében, a pálya szélén kérdezte Ronald Koeman szövetségi kapitányt a mérkőzésről.
„Teljes mértékben nem lehetek elégedett, hiszen kétszer is vezettünk, ám nem sikerült a három pontot megszereznünk, de ha a mindkét csapat előtt adódott helyzetek felől nézzük a meccset, akkor mégsem elégedtlenkedhetek. Azt hiszem, ez egy csúcsmeccs volt, szóval, együtt tudok élni a döntetlennel. Japán általában magas letámadással játszik, de most csak akkor csinálták ezt, amikor hátrányban volt, előtte nem. Azt gondolom, talán tartottak tőlünk, azért tették ezt” – kezdte Koeman, aki elárulta, ugyan csalódott a kapott gólok miatt, és előzetesen nem feltétlenül erre az eredményre számított, de az ellenfél erőssége alapján nem elégedettlen.
„Azt sajnálom, hogy a második gólt egy szöglet után kaptuk. Japán nagyon erős, jó csapat. Sokat tanulhatunk ebből a mérkőzésből, mindamellett, hogy sok jó dolgot is láttam a csapattól, amit meg kell tartanunk a folytatásra” – zárta gyorsértékelését a szakember.
Kevésbé örömtelien beszélt a mérkőzés után a japánok szövetségi kapitánya, Morijaszu Hadzsime, ugyanakkor dícsérte játékosai küzdőszellemét.
„Csalódott vagyok, amiért nem sikerült nyernünk, de annak örülök, hogy nem adtuk fel, amikor kétszer is hátrányba kerültünk és csapatként küzdve sikerült egyenlítenünk kétszer is. Ugyan csak egy pontot szereztünk, ami csalódás lehet, de ezt az eredményt a közös, csapatként felmutatott erőfeszítéseinknek köszönhetően értük el. Türelmesen védekeztünk, majd kellő agresszívitással próbáltunk támadni. A játékosok pontosan azt hajtották végre, amit kértünk tőlük, és amire előzetesen készültünk” – fogalmazott Morijaszu.
A második japán egyenlítő gól szerzője Kamada Dajcsi a mérkőzés értékelése mellett már a következő, Tunézia elleni csoportmeccsre is előretekintett.
„A mérkőzés előtt azt mondtuk, hogy legalább egy pontot szeretnénk szerezni. Nehéz volt a mérkőzés, de megmutattuk, hogy mire készültünk egy erős csapat ellen. Ha Hollandia ellen 1–0-s hátrányba kerülsz, abból könnyen lehet kettő vagy három gólos hátrány is, de ezt most sikerült elkerülnünk. Visszavágtunk, visszajöttünk a meccsbe és döntetlent értünk el, ami jól mutatja a csapat jellemét. A legutóbbi világbajnokságon Costa Rica ellen egy csalódást keltő második meccsünk volt, ezúttal viszont szeretnénk három pontot szerezni a következő alkalommal és ezzel bebiztosítani a továbbjutásunkat” – mondta Kamada Dajcsi.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIA–JAPÁN 2–2 (0–0)
Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Ito Dzs., 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)