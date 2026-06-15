Statisztikák: francia legendákhoz csatlakozott Nakamura, míg Van Dijknél csak egy idősebb holland vb-gólszerző van

12 nap! Crysencio Summerville 2026 júniusában debütált a holland válogatottban, mindösszesen 12 nappal ezelőtt, ehhez képest kezdő volt első vb-mérkőzésén, ráadásul gólt is szerzett. Menő belépő a 24 éves szélsőtől!

✅ 3rd June 2026: Crysencio Summerville made his debut for Netherlands



✅ 14th June 2026: Crysencio Summerville scores on his World Cup DEBUT for Netherlands



Absolutely incredible from the 24-year-old. It's all come so quick for him. 🇳🇱👏 pic.twitter.com/D4p3wAOMF3 — EuroFoot (@eurofootcom) June 14, 2026

A meccs embere, nem véletlenül. Virgil van Dijk amellett, hogy betalált, 103 passzából 96-nál találta meg valamelyik társát, nyolcszor tisztázott és négyszer mentett fejjel. A Liverpool klasszisa 34 évesen egyébiránt a hollandok második legidősebb vb-gólszerzője lett Giovanni van Bronckhorst (35) után.

Virgil Van Dijk vs Japan:



◉ Most touches (114)

◉ Most passes attempted (103)

◉ Most passes completed (96)

◉ Most long passes completed (5)

◉ =Most clearances (8)

◉ =Most headed clearances (4)



And sealed with a goal. ⚽️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/B1AliYn6QM — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

35 - Aged 34 years and 341 days, Virgil van Dijk is now the second-oldest goalscorer for the Netherlands at the World Cup, behind Giovanni van Bronckhorst (35 years, 151 days). Captain. pic.twitter.com/VD1BWRYNKK — OptaJohan (@OptaJohan) June 14, 2026

Szerény nevek... Nakamura Keito az ötödik Reims-játékos, aki gólt szerzett világbajnokságon. Köztük volt Raymond Kopa és Just Fontaine. Előbbi 1958-ban aranylabdás, vb-bronzérmes francia válogatott labdarúgó, míg utóbbi szintén az említett tornán a franciákkal bronzérmes korábbi klasszis, aki az 1958-as világbajnokságon 13 gólt szerzett.

5 - Joueurs évoluant à Reims ayant marqué en Coupe du Monde :



1954 : Raymond Kopa

1958 : Just Fontaine, Roger Piantoni, Jean Vincent

🆕2026 : Keito Nakamura



Champagne. pic.twitter.com/wzKargMKgo — OptaJean (@OptaJean) June 14, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

🇳🇱 𝐍𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝟐-𝟐 𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 🇯🇵



It ended level in Arlington after all four goals arrived in a back-and-forth second half.



This was the first time the Netherlands have failed to win a World Cup game in which they led twice.#NEDJPN pic.twitter.com/WyLlyzISsl — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 14, 2026

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HOLLANDIA–JAPÁN 2–2 (0–0)

Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző. Vezette: Elfath (amerikai)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman

JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Ito Dzs., 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)