Statisztikák: francia legendákhoz csatlakozott Nakamura, míg Van Dijknél csak egy idősebb holland vb-gólszerző van
12 nap! Crysencio Summerville 2026 júniusában debütált a holland válogatottban, mindösszesen 12 nappal ezelőtt, ehhez képest kezdő volt első vb-mérkőzésén, ráadásul gólt is szerzett. Menő belépő a 24 éves szélsőtől!
A meccs embere, nem véletlenül. Virgil van Dijk amellett, hogy betalált, 103 passzából 96-nál találta meg valamelyik társát, nyolcszor tisztázott és négyszer mentett fejjel. A Liverpool klasszisa 34 évesen egyébiránt a hollandok második legidősebb vb-gólszerzője lett Giovanni van Bronckhorst (35) után.
Szerény nevek... Nakamura Keito az ötödik Reims-játékos, aki gólt szerzett világbajnokságon. Köztük volt Raymond Kopa és Just Fontaine. Előbbi 1958-ban aranylabdás, vb-bronzérmes francia válogatott labdarúgó, míg utóbbi szintén az említett tornán a franciákkal bronzérmes korábbi klasszis, aki az 1958-as világbajnokságon 13 gólt szerzett.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
HOLLANDIA–JAPÁN 2–2 (0–0)
Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman
JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Ito Dzs., 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)