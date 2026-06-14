Nemzeti Sportrádió

Kétszer is vezetést szerzett Hollandia, kétszer is egyenlített Japán – videók

B. A. P.B. A. P.
2026.06.14. 23:49
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Van Dijk fejese indította a gólok sorát (Fotó: Getty Images)
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Hollandia VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Japán
Hollandia Virgil Van Dijk fejesével szerzett vezetést Japán ellen, erre jött Nakamura Keito válasza. Újabb hét perc elteltével másodszor is vezetést szerzett az európai csapat: ezúttal Crysencio Summerville tekert a kapuba. A hajrában azonban másodszor is egalizált Japán, Ogava Koki fejese után a labda Kamada Daicsrin megpattanva került a kapuba.

VIRGIL VAN DIJK FEJESE

HAMAR JÖTT JAPÁN VÁLASZA

CRYSENCIO SUMMERVILLE A KAPUFA SEGÍTSÉGÉVEL TALÁLT A KAPUBA

JAPÁN MÁSODSZOR IS EGYENLÍTETT, KAMADA DAICSRIN A GÓLSZERZŐ

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIAJAPÁN 2–2 (0–0)
Dallas, AT&T Stadion. Vezette: Elfath (amerikai)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman
A kispad: Roefs (k), Flekken (k), Geertruida, Aké, Wieffer, Hato, De Roon, Kluivert, Til, Koopmeiners, Q. Timber, Weghorst, Depay, Lang, Brobbey
JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Dzsunja, 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
A kispad: Oszako (k), Hajakava (k), Szugavara, Itakura, Nagatomo, Szeko, Szuzuki Dzs., Tomijaszu, Szuzuki J., Tanaka, Goto, Ito Dzs., Macsino, Ogava, Siogai
Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)

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Hollandia VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Japán
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