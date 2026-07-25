Takács Péter elégedett a diósgyőri kerettel; Fehérváron jól sikerült a felkészülés
– Nehéz feladatra vállalkozott: a DVTK kiesett az élvonalból, biztosan nyomasztó volt a hangulat a klubnál. Hogyan lehet ezt néhány hét alatt egészséges harci kedvé alakítani?
– Jól látja: amikor kiesett a csapat az NB I-ből, az ilyenkor megszokott gyászhangulat lett úrrá nálunk – mondta Takács Péter, a Diósgyőr 36 éves vezetőedzője. – A felkészülés első edzése előtt azonban a szakmai stábom tagjaival együtt azt hangsúlyoztuk, ennek vége, új irányt kell venni. Elcsépelt talán azt mondani, hogy identitásválságban voltunk, de itt, Diósgyőrben az embereknek fontos, hogy a csapatban legyen helyi erő és ez eredményekkel is párosuljon. Kulcsfontosságú, hogy csak olyan játékosokban gondolkodtunk a folytatásban, akik nagyon erősen kötődnek a klubhoz, vagy a személyiségüknek köszönhetően gyorsan „helyivé” tudnak válni.
– Jelentősen keretátalakítás zajlott, hiszen az NB II-ben nem lehetnek légiósok, maradtak viszont olyan magyar futballisták, akik a válogatottban is szerepeltek már, esetleg élvonalbeli múltjuk van. Hogyan sikerült maradásra bírni, vagy éppen a DVTK-hoz csábítani labdarúgókat?
– Jó néhány játékosnak élő szerződése volt a klubbal, de teljesen természetes, hogy vannak érdeklődők – főleg az élvonalból. Úgy tudtuk megtartani őket, hogy látták, ez a klub a szívügyünk, komolyan vesszük a munkánkat, a céljainkat. Az is fontos, hogy Diósgyőrben jó labdarúgónak lenni, főleg, ha jönnek a sikerek, olyankor az emberek a vállukon cipelik a futballistákat. Úgy gondolom, többeknek hitet kellett adni, hogy igenis fel tudunk állni ebből a helyzetből. Nem szeretnénk nagy szavakat használni a bajnokság előtt, csendesen, alázatosan beszélünk a klubházban a céljainkról, felesleges terhet nem rakunk magunkra. Láttuk az elmúlt években, hogy az élvonalból kieső csapatok nehezen jutottak vissza a másodosztályból. Annak örülök, hogy a keret majdnem ötven százaléka borsodi kötődésű, tíz saját nevelésünk van az akadémiáról. Ez jó üzenet, Vincze Richárd sportigazgatóval ezt már akkor célként tűztük ki, amikor még csak vizionáltuk, mi lenne, ha egyszer ilyen helyzetbe kerülünk.
– Elégedett a keret jelenlegi összetételével vagy lehetnek még változások?
– Fejlesztő edzőnek is tartom magam, az utánpótlásból érkeztem, ahol sokszor találkoztam olyan szituációval, amikor azt mondták, itt a keret, hozzam ki belőle a legtöbbet. Szerencsére mindig átugrottam a lécet, most viszont már a felnőttmezőnyben kell megismételnem ugyanazt, ami óriási lehetőség, de felelősség is egyben. Elégedett vagyok a játékoskerettel, alázatos, motivált, bizonyítani akaró labdarúgók alkotják. Nyilván nem mondhatom, hogy kész a keret, mert a profi futballban ezt csak akkor lehet kijelenteni, amikor véget ér az átigazolási időszak.
– A felkészülés során csak egy vereséget szenvedtek, a szlovák élvonalbeli FC Kosicétől, egyébként eredményes volt a csapat. Elégedett azzal, amit az elmúlt hetekben mutattak a labdarúgói?
– Minden meccsünkön úgy léptünk pályára, hogy nemcsak a gyakorlás a fontos, nyerni is akarunk. Építeni kellett magunkat, az előző idényben akadt olyan három hónapos időszak, amikor a csapat „nem tudta”, hogyan kell győzni. Nekünk hitet kell most adni – nemcsak önmagunknak, a szurkolóinknak is, minden apró lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy felkapják a fejüket és azt mondják, itt kezd valami kialakulni. Az pedig talán nem is akkora baj, hogy a legutóbbi edzőmeccsünkön a kassaiaktól kikaptunk, jobb is, hogy nem csupa sikert követően, rózsaszín ködben utazunk Nagykanizsára, ahol sok néző és nagyon harcos, kemény meccs vár ránk. Alázatosan kell futballoznunk, hogy sikeresek legyünk, ezzel is meghálálva, hogy körülbelül kétszáz diósgyőri drukker elkísér minket az ország másik felébe is.
– Játékosként is temperamentumos volt, úgy tűnik, edzőként is az maradt: növekszik az adrenalin a szombati, Kozármisleny elleni fehérvári rajt előtt?
– Nemcsak én, mindenki más is izgatottan várja az első fordulót, ez teljesen normális – válaszolta Pető Tamás, a háromszoros magyar bajnok Videoton vezetőedzője. – A felkészülésünk jól sikerült, jó hangulatban telt, próbáltuk mindentől függetleníteni magunk. Az extrém hőség ugyan befolyásolta néha az edzésnapokat, de amit elterveztünk, azt elvégeztük. Azt hiszem, az igazolásaink is jól sikerültek, de még néhány játékosra szükségünk lenne.
– Milyen posztokra keres még labdarúgót?
– Fontos lenne a fiatal kapusaink mellé igazolni egy rutinosat, aki biztonságot jelent és nyomást is helyez a társaira. Egy támadó is jó lenne még, illetve balhátvédposzton sem ártana erősíteni, Zsótér Donát a rendelkezésemre áll, de mögötte csak jobblábas futballisták vannak. Azt is el kell mondanom, ha nem lesz több igazolásunk, akkor is nagyon jó keretünk van.
– Említette, igyekeztek függetleníteni magukat a külső körülményektől – itt arra gondolt, hogy hamarosan új tulajdonos érkezhet? Illetve: Nikolics Nemanja sportigazgató tudott a csapat fölé „esernyőt tartani” a változásokkal teli időszakban, hogy csak a futballra tudjon koncentrálni mindenki?
– Nagyon fontos Nikolics Nemanja szerepe, ő iszonyatosan nagy munkát végzett. A klubnál tapasztalható bizonytalanság nyilván az ő tevékenységét is befolyásolta, ettől függetlenül csörtetett, törtetett előre, hasonló habitusú ember, mint én, jól kiegészítjük egymást. Minden új igazolás közös döntés volt. Úgy ítéltük meg, hogy ennek a keretnek szüksége van olyan rutinos játékosokra és fiatalokra, akik tudják, hogyan kell nyerni és méltóképpen képviselni a klubot.
– Erősnek tűnik a váz Spandler Csabával, Zsótér Donáttal, Bedi Bencével, Kelemen Dáviddal, Nagy Dominikkal, ellenben távoztak is olyan labdarúgók, akik az előző idényben meghatározó szerepet töltöttek be, gondolok itt Varga Rolandra, Nagy Gergelyre vagy éppen Kocsis Gergőre.
– Amikor a keret átalakítását elkezdtük az előző bajnokság vége előtt három héttel, a klub tárgyalni kezdett a játékosokkal. Néhányan nem a pozitív tulajdonságaikat domborították ki a hajrában, ez látszott az eredményeken és a csapat összetételén is. Ezért is gondoltuk azt, hogy vérfrissítésre szorul a keret. A legjobb tudomásom szerint azok a labdarúgók, akikkel leült a klubvezetőség tárgyalni, korrekt ajánlatot kaptak. Volt, aki elfogadta, többen nem. Olyan játékosokat akartunk, akikben maximálisan megbízunk, ismerjük a mentalitásukat és a képességeiket. Karaktereket kerestünk, olyanokat, akik tudják, hogy kell nyerni.
– A tavasszal lerakott alapokra lehet úgy építkezni, hogy a Vidi harcban legyen a dobogóért, akár a bajnoki címért?
– A klub körüli helyzet nagyban meghatározza ezt is. Ez a keret szerintem még nem egyértelműen bajnokesélyes, de azt sem mondom, hogy nem lehetünk harcban a bajnoki címért. Jelen pillanatban az a realitás, hogy a mezőny első harmadába tartozunk, ebben benne van az első, de a negyedik-ötödik hely is. Ha megérkeznek az új tulajdonosok és meghatároznak egy célt, akkor mi elmondjuk, mi kell ahhoz, hogy adott esetben a bajnoki címért csatázzunk. Erős riválisok vannak, említhetem a két élvonalból kiesett csapatot, a DVTK-t, a Kazincbarcikát, Kecskeméten is a feljutás a cél, s bár a Gyirmót most került fel, rendkívül masszívnak, veszélyesnek tűnik. Én bízom a játékosaimban, pozitív érzéseim vannak a rajt előtt, aztán meglátjuk.
LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ
Július 25., szombat
17.30: FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK
19.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny
19.00: BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
19.00: FC Ajka–Kecskeméti TE
Július 26., vasárnap
17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC
19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC