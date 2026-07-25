Takács Péter elégedett a diósgyőri kerettel; Fehérváron jól sikerült a felkészülés

– Nehéz feladatra vállalkozott: a DVTK kiesett az élvonalból, biztosan nyomasztó volt a hangulat a klubnál. Hogyan lehet ezt néhány hét alatt egészséges harci kedvé alakítani?

– Jól látja: amikor kiesett a csapat az NB I-ből, az ilyenkor megszokott gyászhangulat lett úrrá nálunk – mondta Takács Péter, a Diósgyőr 36 éves vezetőedzője. – A felkészülés első edzése előtt azonban a szakmai stábom tagjaival együtt azt hangsúlyoztuk, ennek vége, új irányt kell venni. Elcsépelt talán azt mondani, hogy identitásválságban voltunk, de itt, Diósgyőrben az embereknek fontos, hogy a csapatban legyen helyi erő és ez eredményekkel is párosuljon. Kulcsfontosságú, hogy csak olyan játékosokban gondolkodtunk a folytatásban, akik nagyon erősen kötődnek a klubhoz, vagy a személyiségüknek köszönhetően gyorsan „helyivé” tudnak válni.

Takács Péter (Fotó: Czinege Melinda)

– Jelentősen keretátalakítás zajlott, hiszen az NB II-ben nem lehetnek légiósok, maradtak viszont olyan magyar futballisták, akik a válogatottban is szerepeltek már, esetleg élvonalbeli múltjuk van. Hogyan sikerült maradásra bírni, vagy éppen a DVTK-hoz csábítani labdarúgókat?

– Jó néhány játékosnak élő szerződése volt a klubbal, de teljesen természetes, hogy vannak érdeklődők – főleg az élvonalból. Úgy tudtuk megtartani őket, hogy látták, ez a klub a szívügyünk, komolyan vesszük a munkánkat, a céljainkat. Az is fontos, hogy Diósgyőrben jó labdarúgónak lenni, főleg, ha jönnek a sikerek, olyankor az emberek a vállukon cipelik a futballistákat. Úgy gondolom, többeknek hitet kellett adni, hogy igenis fel tudunk állni ebből a helyzetből. Nem szeretnénk nagy szavakat használni a bajnokság előtt, csendesen, alázatosan beszélünk a klubházban a céljainkról, felesleges terhet nem rakunk magunkra. Láttuk az elmúlt években, hogy az élvonalból kieső csapatok nehezen jutottak vissza a másod­osztályból. Annak örülök, hogy a keret majdnem ötven százaléka borsodi kötődésű, tíz saját nevelésünk van az akadémiáról. Ez jó üzenet, Vincze Richárd sportigazgatóval ezt már akkor célként tűztük ki, amikor még csak vizionáltuk, mi lenne, ha egyszer ilyen helyzetbe kerülünk.

– Elégedett a keret jelenlegi összetételével vagy lehetnek még változások?

– Fejlesztő edzőnek is tartom magam, az utánpótlásból érkeztem, ahol sokszor találkoztam olyan szituációval, amikor azt mondták, itt a keret, hozzam ki belőle a legtöbbet. Szerencsére mindig átugrottam a lécet, most viszont már a felnőttmezőnyben kell megismételnem ugyanazt, ami óriási lehetőség, de felelősség is egyben. Elégedett vagyok a játékoskerettel, alázatos, motivált, bizonyítani akaró labdarúgók alkotják. Nyilván nem mondhatom, hogy kész a keret, mert a profi futballban ezt csak akkor lehet kijelenteni, amikor véget ér az átigazolási időszak.

– A felkészülés során csak egy vereséget szenvedtek, a szlovák élvonalbeli FC Kosicétől, egyébként eredményes volt a csapat. Elégedett azzal, amit az elmúlt hetekben mutattak a labdarúgói?

– Minden meccsünkön úgy léptünk pályára, hogy nemcsak a gyakorlás a fontos, nyerni is akarunk. Építeni kellett magunkat, az előző idényben akadt olyan három hónapos időszak, amikor a csapat „nem tudta”, hogyan kell győzni. Nekünk hitet kell most adni – nemcsak önmagunknak, a szurkolóinknak is, minden apró lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy felkapják a fejüket és azt mondják, itt kezd valami kialakulni. Az pedig talán nem is akkora baj, hogy a legutóbbi edzőmeccsünkön a kassaiaktól kikaptunk, jobb is, hogy nem csupa sikert követően, rózsaszín ködben utazunk Nagykanizsára, ahol sok néző és nagyon harcos, kemény meccs vár ránk. Alázatosan kell futballoznunk, hogy sikeresek legyünk, ezzel is meghálálva, hogy körülbelül kétszáz diósgyőri drukker elkísér minket az ország másik felébe is.