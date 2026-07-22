Nemzeti Sportrádió

Hét olimpián induló, kétszeres aranyérmes evezősüket gyászolják a norvégok

I. SZ.I. SZ.
2026.07.22. 16:05
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Olaf Tufte Athénban és Pekingben is aranyérmet nyert egypárevezésben (Fotó: AFP)
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evezés gyász Norvégia
Ötvenéves korában elhunyt Olaf Tufte kétszeres olimpiai bajnok norvég evezős.

Tufte hét olimpián képviselte Norvégiát 1996 és 2021 között, 2004-ben és 2008-ban aranyérmes volt egypárevezésben. A 2000-es játékokon ezüstérmet, 2016-ban bronzérmet nyert kétpárban, 2021-ben a négypárevezős egységben szerepelt 45 évesen.

Tufte gyerekkorában motokrossz-versenyző volt, és 17 évesen azért kezdett el evezni, hogy erősítse a felsőtestét, mert így könnyebben tudja irányítani a motorját. Ám az evezésben kiugró tehetség volt, egyévnyi gyakorlás után hatodik lett az ifjúsági vb-n. Az önkéntes tűzoltóként és farmerként is dolgozó Tufte felnőtt vb-ken két arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szerzett.

Hétfőn eszméletlenül találták az Oslóhoz közeli farmján, a mentők elsősegélynyújtást követően az egyik fővárosi kórházba szállították, ahol kedden elhunyt.

 

evezés gyász Norvégia
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