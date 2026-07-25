Akpe Victory: Hittel, szívvel és kemény munkával jutok előre



– Kezdődhet a bajnokság?

– Igen! – mondta lapunknak a húszéves nigériai Akpe Victory, aki a nyáron az NB I-es ZTE-től a 21-szeres svájci bajnok, legutóbb 2025-ben aranyérmes FC Baselhez igazolt. – Minden rendben van, a beilleszkedésem zökkenőmentes volt, azon dolgozom, hogy napról napra jobb legyek és kiharcoljam a helyemet a kezdőcsapatban. Készen állunk a Servette elleni szombati bajnoki rajtra, jelentős céljaink vannak. A Juventus ellen gól nélküli döntetlennel fejeztük be az előszezont, akadtak jó periódusaink, nagyszerűen védekeztünk, végig a pályán voltam.

– Hogyan emlékszik vissza zalaegerszegi időszakára?

– Csodálatos volt. Nuno Campos vezetőedző, a szakmai stáb, a vezetőség és a játékostársak is segítettek abban, hogy ne csak labdarúgóként, hanem emberként is jobbá váljak. Mindent, amit Zalaegerszegen tanultam, továbbviszem a pályafutásomban és az életemben. Habár rövid időt töltöttem el a klubnál, annál fontosabbat. Sok sikert kívánok a ZTE-nek, természetesen követem az eredményeit, szurkolok neki.

A ZTE a nyáron ez ideig három kulcsemberét adta el jelentős összegért, s ennek köszönhetően tetemes bevételre tett szert. A Transfermarkt adatai szerint Akpe Victoryért az FC Basel hárommillió eurót fizetett, Joao Victor 1.7 millióért távozott az izraeli Hapoel Beer-Sevához, míg Várkonyi Bence játékjogát egymillióért vette meg az azeri Qarabag. A zalaiak tehát 5.7 millió eurót, azaz 2.1 milliárd forintot kerestek az elmúlt hetekben játékoseladásból. Több mint kétmilliárd forintot keresett játékoseladással a ZTE FC

– Mi jut eszébe a Ferencváros ellen elveszített Magyar Kupa-döntőről, amelyen a mezőny egyik legjobbja volt?

– Minden futballista trófeát akar nyerni, de ez természetesen nem sikerülhet minden alkalommal. Én már annak is örülök, hogy Afrikából érkezve, hosszú utat bejárva lehetőségem nyílt pályára lépni a fantasztikus Puskás Arénában megrendezett kupadöntőben. Való igaz, jól ment a játék, de nemcsak engem, hanem az összes csapattársamat ki kell emelni. Nagyot küzdöttünk a Ferencvárossal, sajnos nem sikerült a kupagyőzelem. Remélem, a Zete továbbra is a saját útját járva lehetőséget ad a fiataloknak a fejlődésre, és segíti őket abban, hogy kihozzák magukból a legtöbbet.

– A télen érkezett Egerszegre, beverekedte magát a kezdőbe, kiválóan játszott, és már az idény végén lehetett olvasni, hogy jelentős az érdeklődés ön iránt. Árulja el, tényleg sok csapat akarta szerződtetni?

– Több klub is megkeresett, például a Valencia, a Benfica, a Köln, a Trabzon­spor, a Rangers, s érdeklődtek Oroszországból, Szaúd-Arábiából is. Svájcot választottam, mert ez a projekt tetszett a leginkább. Bázelben minden adva van a további fejlődéshez, és innen tudok még feljebb lépni, érzem, hogy jó döntést hoztam.

– Másfél éve érkezett Európába, a litván Banga csapatához, ahonnan egy esztendőt követően Zalaegerszegre szerződött, jelenleg pedig a patinás FC Basel játékosa. Szép pályaív – mi a titka?

– A hit, a szív, a kemény munka és a fegyelem. Mindenki megvalósíthatja az álmait és elérheti céljait, ha keményen dolgozik és hallgat az edzőire. Még ha hibázunk is, dolgozni kell tovább.

– Milyen érzés a svájci élcsapat futballistájának lenni?

– Ez egészen más dimenzió. Minden apró részletre figyelnek, mindenki gyorsan gondolkodik és cselekszik. Ráadásul csapattársam többek között a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, jelentős nemzetközi tapasztalattal felvértezett Xherdan Shaqiri, aki sokat segít nekünk, fiatalabbaknak.

– Megérkezése után az első felkészülési mérkőzésén csereként játszott, majd az utóbbi kettőn már kezdett, a Juventus ellen a múlt hét végén végig pályán volt. Kezdő lesz az FC Baselban?

– Hiszek magamban. Keményen dolgozom a lehetőségért, és ha megkapom, igyekszem élni vele.

– A 108-szoros svájci válogatott Stephan Lichtsteiner a vezetőedzője. Mit kell tudni róla?

– Több mint vezetőedző, olyan, mint egy apa. Sokat beszél velünk, mindent elmagyaráz, türelmes akkor is, ha hibázunk, folyamatosan bátorít, azt akarja, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból. Élmény vele dolgozni.

– Az FC Basel az előző idényben csak az ötödik lett a ligában, így nem indulhat európai kupában. Most mi a cél?

– Bár sok új játékos érkezett a nyáron, a bajnoki cím és a kupa elhódítása a tervünk, mert a klub múltjához méltón vissza akarunk jutni az európai kupaporondra.