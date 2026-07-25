Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid és a Liverpool után a Manchester City is beszállt a Yan Diomandé-versenybe

K. Zs.K. Zs.
2026.07.25. 15:17
Yan Diomandé eladása nagy pénzt hozhat a Leipzig konyhájára (Fotó: Getty Images)
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Yan Diomandé Gulácsi Péter Leipzig Manchester City nemzetközi átigazolás
A német Sky Sports értesülése szerint a Manchester City felbátorodott a Real Madrid és a Liverpool állítólagos kudarcát látva, és versenybe szállt a Leipzig elefántcsontparti labdarúgójáért, Yan Diomandéért.

A Real Madrid 90 milliós, további 10 milliós bónuszt tartalmazó ajánlata – valamint a Liverpool hasonló volumenű csábítása – nem volt elég jó a Leipzignek, ennek ellenére egyelőre a Manchester City is 100 millió körüli összeggel próbálkozik.

Az angol klub csupán szóban jelentkezett, írásos változatot a Sky tudomása nem küldött, így a hivatalos árajánlat még emelkedhet.

A német forrás említést tesz arról is, hogy Diomandé szóban már megegyezett a PSG-vel egy öt évre szóló szerződésről, igaz, a párizsiak egyelőre nem tettek hivatalos ajánlatot a lipcsei klubnak…

A 19 éves elefántcsontparti labdarúgó szerződésében nincs kivásárlási záradék, ami az érte versengők kilétét nézve ideális lipcsei szempontból – Diomandé ára a csillagos égig emelkedhet.

Gulácsi és Villarreal: még bármi megtörténhet

Az elefántcsontparti labdarúgó egyelőre a világbajnokság utáni szabadságát tölti, a lipcseiek szombaton nélküle nyerték meg 1–0-ra a német harmadosztályú Ingolstadt elleni, 2x60 perces felkészülési mérkőzést.

Willi Orbán az első hatvan percet töltötte játékban, és bár a nevezési lapon Gulácsi Péter is szerepelt, a klubhonlap tanúsága szerint a kapus nem lépett pályára.

Philipp Hinze, a Sky riportere már a mérkőzés előtt jelezte, hogy Gulácsi nem véd majd, aminek nincs köze a kapus esetleges eligazolásához. Ugyanakkor Hinze arról is írt, hogy tovább folynak az egyeztetések a Gulácsit szerződtetni kívánó spanyol Villarreallal, és egyelőre kétesélyes a történet.

Gulácsi klubváltását valószínűsíti, hogy a spanyol csapat kapusainak száma szombaton eggyel csökkent: a Villarreal egy idényre kölcsönadta a 25 éves Arnau Tenast a Mallorcának.

 

 

Yan Diomandé Gulácsi Péter Leipzig Manchester City nemzetközi átigazolás
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