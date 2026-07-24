Az utcán, egy pár zokniban is brillírozott Michael Olise – fotó

A francia válogatottal a torna negyedik helyén végző szélsőt New Yorkban kapták lencsevégre, amint egy amatőrök között szervezett utcai mérkőzéshez csatlakozott – számolt be róla a L'Équipe.

A vb gólpasszkirálya narancssárga pólóban, kockás nadrágban, ráadásul cipő nélkül, csupán zokniban lépett pályára, de nem meglepetésre még így is kiemelkedett a mezőnyből. A mérkőzést szervező GoodRec Sports szervezet az Instagramon így fogalmazott: „Még zokniban is jobb nálunk. Köszönjük, hogy eljöttél!”

Az alkalmi csapattársak természetesen közös fotóval örökítették meg a különleges élményt.