Az utcán, egy pár zokniban is brillírozott Michael Olise – fotó
A Bayern München klasszisa, Michael Olise a labdarúgó-világbajnokság után sem távolodott el a futballtól, olyannyira nem, hogy egy amatőrök által szervezett utcai mérkőzéshez csatlakozott.
A francia válogatottal a torna negyedik helyén végző szélsőt New Yorkban kapták lencsevégre, amint egy amatőrök között szervezett utcai mérkőzéshez csatlakozott – számolt be róla a L'Équipe.
A vb gólpasszkirálya narancssárga pólóban, kockás nadrágban, ráadásul cipő nélkül, csupán zokniban lépett pályára, de nem meglepetésre még így is kiemelkedett a mezőnyből. A mérkőzést szervező GoodRec Sports szervezet az Instagramon így fogalmazott: „Még zokniban is jobb nálunk. Köszönjük, hogy eljöttél!”
Az alkalmi csapattársak természetesen közös fotóval örökítették meg a különleges élményt.
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