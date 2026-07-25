Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: Dósa Dániel bronzérmes Hongkongban

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.25. 13:02
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Dósa Dániel vb-bronzérmesként zárt férfi tőrben (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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vívás Dósa Dániel vívó-vb férfi tőr
Az elődöntő jelentette a végállomást Dósa Dániel számára a hongkongi vb-n: Szirmai Benedek tanítványa eddigi pályafutása legfényesebb sikerét ünnepelheti.

 

Dósa Dániel odaért – végre!

Bár az érmeket sohasem érdem szerint osztják, most helye van a kijelentésnek: ha valaki megérdemelte, hogy ott álljon a világbajnoki dobogón, az Dósa Dániel.

Hosszú évekkel ezelőtt vágott neki a göröngyös útnak Szirmai Benedekkel, akkor még szinte csak ketten voltak a mesterrel, a céljuk meg ugyanaz volt: oda akarnak érni a világ legjobbjai közé, s ha lehet, úgy, hogy közben kisebb csapatot is építenek maguk köré.

Mindkettőt elérték!

Egy éve Dósa Szemes Gergővel vívta a negyeddöntőt, akkor kikapott, a bronzérem Szemes nyakába került (azt megelőzően Kamuti Jenő szerzett vb-bronzot 1973-ban), szombaton Hongkongban Dósa Dániel végzett a harmadikon – tökéletesen mutatja csupán ez a két eredmény is, mekkorát fejlődött a honi férfi tőrvívás.

Az elődöntőt Dósa Dániel a világranglista-negyedik Alexander Choupenitch-csel vívta, s jól is kezdődött az asszó, hiszen a Törekvés tőrözője vezetett, aztán a cseh bizonyította, miért is áll olyan jól a rangsorban. Fokozatosan lépkedett előre, 6:6-tól pedig egyértelműen magához ragadta az irányítást, s meggyőző fölénnyel nyert.

De ha a tavalyi vb-t nézzük, ez a magyar bronz férfi tőrben nem jelent rosszat: Tbilisziben Szemes harmadik helyét a férfi tőrcsapat bronzérme követte.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Tőr. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Szemes–Hszü Csie (kínai) 15:7, Dósa–Owaida (katari) 15:4, Baranyikov (orosz)–Tóth G. 15:10. A 16 közé jutásért: Szemes–Rajski (lengyel) 15:11, Dósa–Borodacsjov (orosz) 15:11. Nyolcaddöntő: Dósa–Choi (hongkongi) 15:13, Baranyikov–Szemes 15:14. Negyeddöntő: Dósa–Toldo (brazil) 15:10. Elődöntő: Choupenitch (cseh)–Dósa 15:8

 

vívás Dósa Dániel vívó-vb férfi tőr
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