Nemzeti Sportrádió

Szörf: Körtvélyesi Antal megvédte címét az utánpótlás Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.25. 12:57
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Körtvélyesi Antal utánpótlás utánpótlássport szörf
Körtvélyesi Antal megvédte címét a szörfözők Lengyelországban rendezett utánpótlás Európa-bajnokságán, az U13-as kategóriában.

A Magyar Szörf Szövetség szombati tájékoztatása szerint Körtvélyesi Antal a 14 futamból 11-et megnyert Sopotban, így nagy fölénnyel győzött az U13-asok mezőnyében az utánpótlás Európa-bajnokságon – írja az MTI.

Roman Jessica az U15-ös lányok között ezüstérmet szerzett.

(Kiemelt képen: Körtvélyesi Antal Forrás: Magyar Szörf Szövetség)

Körtvélyesi Antal utánpótlás utánpótlássport szörf
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