Szörf: Körtvélyesi Antal megvédte címét az utánpótlás Eb-n
Körtvélyesi Antal megvédte címét a szörfözők Lengyelországban rendezett utánpótlás Európa-bajnokságán, az U13-as kategóriában.
A Magyar Szörf Szövetség szombati tájékoztatása szerint Körtvélyesi Antal a 14 futamból 11-et megnyert Sopotban, így nagy fölénnyel győzött az U13-asok mezőnyében az utánpótlás Európa-bajnokságon – írja az MTI.
Roman Jessica az U15-ös lányok között ezüstérmet szerzett.
(Kiemelt képen: Körtvélyesi Antal Forrás: Magyar Szörf Szövetség)
Legfrissebb hírek