A kick-box három szakága is ott lesz az Európai Játékokon

A kick-box nemcsak szerepelni fog a 2027-es Európai Játékokon, hanem három szabályrendszerben is rendeznek versenyeket Isztambulban – tájékoztatta a küzdősport hazai szövetsége az MTI-t.
Az Európai Olimpiai Bizottság égisze alá tartozó multisport-eseményen a 2023-as sikeres bemutatkozás után kapott ismét helyet a kick-box. A következő Európai Játékokat 2027. június 16. és 27. között rendezik meg a törökországi metropoliszban.
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