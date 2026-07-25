Sakk: 16 magyar fiatallal kezdődik az ifjúsági csapat Eb

A csehországi Pardubicében vasárnap kezdődik az ifjúsági sakkozók csapat Európa-bajnoksága, melyen az U12-es és az U18-as korosztály képviselői mérik össze tudásukat.

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint hazánk mind a négy kategóriában képviselteti magát, így

Magyarország négy csapata is asztalhoz ül a kontinensviadalon.

Az Európa-bajnokságon 65 csapat 218 játékos vesz részt.

A magyar csapatok

U12-es lányok:

Sojnóczki Anna

Kövesdy Emese Mária

Vadkerti Anna

U18-as lányok:

Biró Beáta

Tóth Lili

Kiss Inez

U12-es fiúk:

Ilkó-Tóth András

Szakolczai Alex

Nagy Norbert

Krisch Bálint Róbert

Szántai András

U18-as fiúk:

Bodrogi Bendegúz

Kolimár Kristóf Pál

Mátyássy Lázár

Földes Márton

Turcsányi Vince

Kapitányok:

Gonda László

Galyas Miklós

Csonka Balázs

(Kiemelt képünkön: az Eb-t a pardubicei Enteria Arénában rendezik Forrás: europechess.org)