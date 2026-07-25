Sakk: 16 magyar fiatallal kezdődik az ifjúsági csapat Eb
A sakkozók vasárnap rajtoló ifjúsági csapat Eb-jén az U12-es és az U18-as mezőnyben is két válogatott képviseli Magyarországot.
A csehországi Pardubicében vasárnap kezdődik az ifjúsági sakkozók csapat Európa-bajnoksága, melyen az U12-es és az U18-as korosztály képviselői mérik össze tudásukat.
A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint hazánk mind a négy kategóriában képviselteti magát, így
Magyarország négy csapata is asztalhoz ül a kontinensviadalon.
Az Európa-bajnokságon 65 csapat 218 játékos vesz részt.
A magyar csapatok
U12-es lányok:
Sojnóczki Anna
Kövesdy Emese Mária
Vadkerti Anna
U18-as lányok:
Biró Beáta
Tóth Lili
Kiss Inez
U12-es fiúk:
Ilkó-Tóth András
Szakolczai Alex
Nagy Norbert
Krisch Bálint Róbert
Szántai András
U18-as fiúk:
Bodrogi Bendegúz
Kolimár Kristóf Pál
Mátyássy Lázár
Földes Márton
Turcsányi Vince
Kapitányok:
Gonda László
Galyas Miklós
Csonka Balázs
U12-es lányok:
Sojnóczki Anna
Kövesdy Emese Mária
Vadkerti Anna
U18-as lányok:
Biró Beáta
Tóth Lili
Kiss Inez
U12-es fiúk:
Ilkó-Tóth András
Szakolczai Alex
Nagy Norbert
Krisch Bálint Róbert
Szántai András
U18-as fiúk:
Bodrogi Bendegúz
Kolimár Kristóf Pál
Mátyássy Lázár
Földes Márton
Turcsányi Vince
Kapitányok:
Gonda László
Galyas Miklós
Csonka Balázs
(Kiemelt képünkön: az Eb-t a pardubicei Enteria Arénában rendezik Forrás: europechess.org)
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