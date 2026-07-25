Az elnök bejelentette: szerződtetik a vb sztárkapusát, Vozinhát

„A részletekről még egyeztetünk, ezért azokról később beszélnék. Most annyit szeretnék megerősíteni, hogy Vozinha a Colo-Colo játékosa lesz – idézi a cooperativa.cl a 34-szeres bajnok chilei sztárklub elnökét, Aníbal Mosát. – A képviselőitől, illetve az ügynökétől ugyanis azt a visszajelzést kaptuk az írásban elküldött ajánlatunkra, hogy megállapodtunk.”

A Colo-Colo 18 hónapos szerződést köt a 40 éves kapussal, aki a napokban érkezhet meg Chilébe orvosi vizsgálatra, utána írhat alá, a hivatalos bemutatását pedig majd a klub stadionjában, a Monumentalban tartják, Santiagóban.

„Nyilvánvalóan nem csak marketingről van szó. Vannak marketingelemek is a szerződtetésében, de egy jó világbajnokság után érkezik. Sportszakmai szempontok alapján is megfelelő igazolás, de nyilván a globális ismertsége is érdekes számunkra, hiszen a világ színpadjára helyezheti klubunkat” – fogalmazott Aníbal Mosa.

„Vozinha ugyanolyan játékos, mint a többiek, ugyanúgy meg kell majd harcolnia a helyéért – ezt már a csapat argentin vezetőedzője, Fernando Ortiz mondta. – Ő egy olyan kapus, akiben minden megvan ahhoz, hogy a Colo-Colo játékosa legyen.”

A 92-szeres zöld-foki-szigeteki válogatott Vozinha a világbajnokságon rögtön az 1. fordulóban felhívta magára a figyelmet, miután nem kapott gólt a későbbi világbajnok spanyol válogatottól – a Zöld-foki szigetek volt az egyetlen válogatott, amely nem kapott gólt Spanyolország ellen a vb-n. Vozinha a csoportkörben csak Uruguaytól kapott gólt, majd a legjobb 32 között főszerepet játszott abban, hogy az afrikai válogatott a rendes játékidőben 1–1-es döntetlenre végzett a végül vb-ezüstérmes Argentínával szemben, és csak hosszabbításban szenvedett 3–2-es vereséget.

A korábban több országban, így Cipruson és Szlovákiában, az AS Trencínben is szerepelt Vozinha a legutóbbi két idényt a portugál másodosztályú GD Chavesben töltötte. A Colo-Colóban azért harcolhat, hogy 2024 után ismét bajnoki címhez segítse a nagy múltú klubot, melynél a korábban a Bayern Münchenben, a Barcelonában, az Interben és a Juventusban is futballozó, 39 éves középpályás, a chilei legenda, Arturo Vidal is a keret tagja.