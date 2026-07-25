Strandröplabda Eb: Nagy bennünk a bizonyítási vágy – Villám Lilla

A jelenleg Kínában tartózkodó Villám Lilla az MTI érdeklődésére elmondta, a Nemzetek Kupája budapesti nyolcas döntője után egyből a Távol-Keletre utaztak egy nemzetközi versenyre, ott értesültek a hírről, hogy részt vehetnek a kontinenstornán.

„Nagyon örültünk a szabadkártyának, hiszen a szerzett pontjaink alapján nem sokkal maradtunk le a direkt kvalifikációról. Óriási bizalom és megtiszteltetés a magyar szövetség részéről, hogy nekünk adta az indulási jogot” – mondta a 29 éves játékos.

A négyszeres országos bajnok kiemelte: erre az évre az első számú cél az Európa-bajnoki részvétel volt számukra, ami végül sokkal nehezebb feladatnak bizonyult, mint gondolták.



„Az előre meghatározott eredményeket elértük, sőt, többször túl is szárnyaltuk, de még ez is kevés volt a kijutáshoz. Éppen ezért nagyon szeretnénk élni a kapott eséllyel és lehetőséggel, nagy bennünk a bizonyítási vágy” – magyarázta a korábban a teremben is bajnoki címig, kupagyőzelemig és Eb-részvételig jutó strandröplabdázó.

Az Európa-bajnoki csoportjukra vonatkozó kérdésre azt mondta: viszonylag nehéz négyesbe kerültek, legmagasabban rangsorolt ellenfeleik, a svájci Joana Mäder és Leona Kernen annak ellenére is jó formában vannak, hogy erre az évre álltak össze.

„Az osztrák testvérpár évek óta állandó tagja az Eb-mezőnynek, illetve a legrangosabb nemzetközi tornákon szerepelnek, míg a németek új felállásban jönnek majd Lengyelországba, de az ország kifejezetten erős strandröplabdanemzetnek számít. Mindegyik riválist tanulmányozzuk majd a következő hetekben, a célunk az lesz, hogy minden meccsen a maximumot nyújtsuk, és ha lesz lehetőség, szerezzünk meglepetést is” – tekintett előre a Stare Jablonkiban rendezendő viadalra Villám Lilla.

A sportoló hozzátette: így, hogy több mint húsz év után ők az első magyar páros, akik Eb-n szerepelhetnek, nem szeretnének kudarcot vallani, az pedig jó érzés számukra, hogy úttörőként visszahelyezték az európai térképre a magyar strandröplabdázást.



„Bízunk abban, hogy ez nem egy egyszeri alkalom lesz, és a jövőben akár több magyar páros is kijuthat a kontinenstornára” – fogalmazott az ÉDRA röplabdázója.



Az Eb-ig hátralévő programjukra vonatkozó kérdésre elmondta: jövő hétvégén rajthoz állnak az országos bajnokság második, tatai fordulóján, amit a budapesti ob-döntő követ majd, ahonnan pedig Stare Jablonki felé veszik az irányt. Csoportjukban az olimpiai bronzérmes Mäderen és új partnerén, Kernenen kívül a 10.-ként rangsorolt osztrák testvérpárral, Dorina és Radja Klingerrel, valamint az Eb-rangsorban 23. német Sandra Ittlingerrel és Kim van de Veldével kell majd megküzdeniük a továbbjutásért. Az augusztus 12. és 16. közötti Eb-n a nőknél 14 ország 32 párosa szerepel, a csoportok első helyezettjei egyből nyolcaddöntőbe jutnak, a második és harmadik helyen záróknak ehhez még egy egyenes kieséses kört kell sikerrel venniük. A két aranyérmes indulási jogot szerez országának a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.