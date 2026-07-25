Szoros meccsen győzelem Ausztrália ellen, a magyar férfi pólóválogatott finalista a sydney-i vk-döntőn

Olyan jó hatással volt a hazai pálya az ausztrál férfi vízilabda-válogatottra Sydney-ben, hogy a világkupadöntő csütörtöki negyeddöntőben nagy meglepetésre 18–18-as rendes játékidő után ötméteresekkel legyőzte a világbajnok Spanyolországot. Ez legutóbb 2019 júniusában, a Világliga belgrádi szuperdöntőjének bronzmeccsén sikerült – egyébként ez volt a legutóbbi alkalom a sydney-i vk-döntő előtt, hogy az ausztrál férfi nemzeti csapat elődöntőt játszott világversenyen. A magyar válogatott a nagyrészt U20-as játékosaival érkező Horvátországot múlta felül csütörtökön 16–11-re – két éve az olimpia csoportkörében Ausztrália megviccelte a mieinket (8–9), a legutóbbi találkozón a tavalyi szingapúri világbajnokság csoportkörében viszont nemzeti csapatunk 9–1-es első félidő után 18–6-ra győzött. Az akkori keretből a magyar válogatottban kilencen, az ausztrálban tízen szerepeltek ezúttal is.

A meccs első gólját két és fél percnyi játék után Nagy Ádám bombázta be a külső körről. Két perc múlva Timothy Putt lőtt hasonlóan nagy gólt, majd egy rossz ausztrál lövés után Csoma Kristóf indította a megúszó Jansik Szilárdot, akit – úgy tűnt, ötméterest érően – visszarántott a csapatkapitány Nathan Power. A szövetségi kapitány Tim Hamill viszont olyannyira biztos volt abban, hogy semmi nem volt, hogy hiába jártak a felek csak az első negyedben, kikérte a challenge-et – és a spanyol játékvezető változtatott a véleményén. Marcus Berehulak és Vigvári Vendel is kihasznált egy-egy emberfórt rövid időn belül, a negyed végén Matthew Byrnes tüzelt – kis gólt nem láttak a nézők az első nyolc percben, ráadásul a házigazda vezetett.

Nagy Ádám megint bízott a lövőerejében – helyesen tette, és egyenlített, nemsokára viszont Jacob Mercep jól vette észre a Fekete Gergőről leváló, üres területre úszó Byrnest. Laurence Barker jól védett, Nagy Ákos rakétájánál nem volt esélye, de az ausztrálok rendre meglőtték az akciógóljaikat – Blake Edwards lőtte be az ötödiket. Nem engedtük el őket – Burián Gergely nagyszerűen adta fel a fánál lévő Vismeg Zsombornak, ismét egyenlítettünk, és az utolsó perc kezdetén Burián révén lehetett volna egy lefordulásgólunk is. Barker hárított, ám ehelyett Zalánki Gergő labdaszerzése után rendezetlen védelem ellen szereztük meg a vezetést a nagyszünet előtt röviddel: rosszul osztották el az ausztrálok az embereiket hátul, Nagy Ádám passzolt a kapásoldalon üresen lévő Vigvári Vendelnek, akinek még kicsit közelebb húzódni is volt lehetősége, de aztán nem teketóriázott, a kapuba tüzelt – 6–5 volt ide a nagyszünetben.

A térfélcserét követően Gyapjas Viktor szállt be a magyar kapuba – emberelőnyben Manhercz Krisztiántól kapta Fekete Gergő centerbe, két ember őrizte, de így is befordult és betalált, aztán Manhercz ugyanezt Kovács Péterrel játszotta el, őt viszont szorosabban fogták, háttal a kapunak fejbe lőtte Barkert. A mínusz hármat így sem úszták meg az ausztrálok, mert Nagy Ádám nemsokára zseniálisan ejtett a kapujukba. Erre viszont felpörögtek a házigazdák, Charlie Negus elleste Manhercztől, hogyan kell bekkből centerbe gólpasszt adni, Nicolas Constantin-Bicari nem kegyelmezett, aztán Jacob Mercep lőtt nagy erővel gólt. Miután feljöttek egyre, óriási energiákat mozgósítva szimpla, majd kettős emberelőnyünket is kivédekezték a hazaiak. Ezután Zalánki Gergő, Jacob Mercep és Manhercz Krisztián is kihasznált egy emberfórt ebben a sorrendben, a negyed végén újra lehetett volna plusz három a mieinknek, de Jansik ellen kontrafaultot fújtak – az utolsó nyolc perc kezdete előtt 10–8 volt a magyar válogatott javára.

Zalánki szabálytalankodott ötméterest érőn, Byrnes nem hibázott, majd kemény ausztrál védekezés után Constantin-Bicari hat öt elleni játékban egyenlített – továbbra is fordulatos meccs volt, ám ennek a fordulatnak kevésbé örülhettünk. Így is az ausztrálok futottak az eredmény után – alighogy fújtak ellenük egy labda nélküli kiállítást, Zalánki egy szempillantás alatt a kapuba talált, de erre Byrnes, majd Manhercz góljára Constantin-Bicari válaszolt. Két percen át oda-vissza úsztak a csapatok, egyik támadás halt el a másik után a jó védekezéseknek köszönhetően. Nagy Ákos labdaszerzéséből majdnem 50 másodpercig nálunk volt a labda, Nagy Ádám kapufája után Nagy Ákos kaparintotta meg a labdát, Nathan Power kipontozódásánál pedig Zalánki lőtt hatalmas gólt Barkernek. Ekkor 1:10 volt hátra – az utolsó fél percben a házigazda támadhatott, az emberelőnyt is megkapta (Varga Vince pontozódott ki), Negus lövését azonban Gyapjas Viktor fogta, az óra pedig lepörgött.

Magyarország korábban négyszer nyerte meg a világkupát, a 2018-as berlini aranyérme után először döntős, ellenfele Görögország lesz.

FÉRFI VÍZILABDA VILÁGKUPADÖNTŐ, SYDNEY

ELŐDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–AUSZTRÁLIA 13–12 (2–3, 4–2, 4–3, 3–4)

Sydney. V: Buch (spanyol), Csang Liang (kínai)

MAGYARORSZÁG: Csoma – Fekete G. 1, MANHERCZ K. 2, NAGY ÁDÁM 3, Szalai P., Vismeg Zs. 1, ZALÁNKI 3. Csere: GYAPJAS V. (kapus), Burián, Nagy Ákos 1, Varga V., Kovács P., VIGVÁRI VENDEL 2, Jansik Sz. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

AUSZTRÁLIA: Barker – CONSTANTIN-BICARI 3, Edwards 1, Putt 1, Power, Berehulak 1, MERCEP 2. Csere: Lambie, Maksimovic, Negus, BYRNES 4, Schuler, Krstic. Szövetségi kapitány: Tim Hamill

Emberelőny-kihasználás: 14/8, ill. 13/8

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/0, ill. –

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Maksimovic (29. p.), Power (31. p.), Varga V. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Fizikailag nagyon kemény meccs volt. Azt előre tudtam, hogy óriási szerepe lesz az erőállapotnak, és ebben a tekintetben az ausztrálok előnyben voltak, hiszen hosszabb felkészülést tudtak csinálni, míg nálunk a játékosoknak a rendkívül sűrű klubszezon végén kellett egy hosszabb pihenő, így mi sokkal kevesebbet edzettünk erre a tornára. Viszont nagyon fegyelmezetten és jól játszottuk le ezt a mérkőzést, egy igen lelkes, a hazaiakat tűzben tartó közönség előtt végig koncentráltak maradtunk, csakis így lehetett nyerni.

A másik elődöntőben: Görögország–Olaszország 10–9 (1–2, 4–2, 2–2, 3–3)