Örök kérdés marad: Diego Maradona vagy Lionel Messi?

Szinte kínálja magát Diego Maradona és Lionel Messi összehasonlítása, ám ez mégis nehéz kérdés, mert nem lehet pusztán gólokról, trófeákról vagy statisztikáról beszélni: két külön korszakról és két teljesen eltérő személyiségről van szó. Maradona a digitális kor előtti, durvább, a támadójátékot kevésbé védő futballban lett világ­sztár, amelyben a sport tudományos és orvosi háttere messze elmaradt a mai szinttől. Messi viszont a globalizált, adatvezérelt, brandek által uralt korszak totális sztárja az internet, a közösségi média és a modern edzésmódszerek világában.

Az egyéni statisztikák alapján egyértelmű,

ki van fölényben

A számszerű adatoknál Lionel Messi fölénye gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen, ami részben a hosszabb, sérülésmentesebb karriernek, részben a kedvező barcelonai környezetnek köszönhető. A klubstatisztikákat összevetve: neki csaknem 1000 tétmeccsen majdnem 800 gólja és több száz gólpassza van, míg Maradona 600-nál kevesebb klubmérkőzést játszva 311 gólt ért el. A különbség nemcsak volumenben, hanem az európai legmagasabb szinten eltöltött évek számában is jelentkezik, hiszen Messi csaknem két évtizedig volt világklasszisként jelen a Barcelonában, majd rövid ideig a PSG-ben, no meg idősen is válogatottja vezére maradt. A statisztikák a válogatottban is őt mutatják jobbnak: több meccs (207), több gól (125), több mérkőzésen mutatott kulcsszerep. Az előd mutatói a válogatottban mai szemmel szerénynek hatnak: 91 meccs, 34 gól. Statisztikái kevésbé mutatósak: rövidebb karrier, kevesebb mérkőzés, kevesebb gól. Ugyanakkor olyan emlékezetes megmozdulásokra volt képes, mint az 1986-os világbajnokság, amelyen gyakorlatilag egymaga emelte fel Argentínát a világ csúcsára. Még a modern statisztikai rendszerek is ki tudják mutatni, hogy az 1986-os „isteni Diegónál” jobban senki sem uralt egy személyben egyetlen világbajnokságot.

Amikor egymás után dőltek az angol játékosok: Diego Maradona (másik…) legendás gólja az 1986-os vb negyeddöntőjében (Fotó: Getty Images)

Klubpályafutás és trófeák:

két különböző univerzum

A klubpályafutás összevetésekor gyakorlatilag eltérő univerzumokról beszélünk: Messi az FC Barcelona aranykorának ikonja, Maradona pedig elsősorban a Napoli és kisebb részben az FC Barcelona, illetve a Boca Juniors kultikus figurája. Előbbi négyszeres Bajnokok Ligája-győztes, háromszoros klubvilágbajnok, tízszeres spanyol bajnok, számos spanyol Király-kupa, spanyol és francia Szuperkupa, valamint egyéb cím nyertese. Ezek a trófeák nemcsak mennyiségben jelentősek, hanem a modern klubfutball legértékesebbjei, ami miatt sokan nevezik őt a ­„GOAT-nak” (Greatest of All Times, vagyis minden idők legnagyobbja).

Maradona ezekkel az eredményekkel klubszinten nem tud versenyezni, ám a sikerei kulturális-társadalmi hatásában igen: nincs BEK/BL-győzelme, de kétszeres olasz bajnok és UEFA-kupa-győztes a Napolival, argentin bajnoki címek és spanyol, olasz kupasikerek mellett. A Napolihoz kötődő nagy győzelmei – az 1987-es és 1990-es scudetto, valamint az 1989-es UEFA-kupa – az olasz, sőt európai futball egyik legmegragadóbb mítoszát teremtették meg: történelmileg periférián lévő, szegény, lenézett régió örök vesztesnek hitt csapatát vitte fel a csúcsra, egy személyben megváltoztatva a város önképét. Egy középcsapatot emelt felfoghatatlan magasságba, a korszak egyértelműen legerősebb bajnokságának első helyére. Abban az évben, 1990-ben vezette bajnoki címig a Napolit, amikor a Milan lett a BEK-győztes, a Sampdoria a KEK-győztes, az UEFA-kupában pedig Juventus–Fiorentina döntőt rendeztek… A mai klubviszonyok között ez nagyjából olyan, mintha Messi, mondjuk, a Sunderlandbe szerződne, és kétszer Premier League-elsőségre, európai kupagyőzelemre vezetné.

Az biztos, hogy Diego Maradona sokkal többet jelent(ett) Nápolyban világklasszis labdarúgónál (Fotó: Getty Images)

Ez a dimenzió nála teljesen másként jelenik meg: az FC Barcelona hagyományosan nagy klub, s ő inkább egy domináns korszak arcaként jelenik meg, mintsem a „semmiből felemelt” csapat megváltójaként. A trófeák puszta számát nézve egyértelműen megelőzi Maradonát, ami a modern, címcentrikus értékelésekben óhatatlanul felé billenti a mérleg nyelvét. Ugyanakkor Maradona Napoli-sikereinek narratívája – „szent”, „megváltó”, „Isten” – olyan kulturális és érzelmi rétegeket hordoz, amelyek nem mérhetők kupákban és gólok számában sem.

Az újságíróknál az ezüstérmes lett az első A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) történetében először hirdetett nemzetközi szavazást a labdarúgó-világbajnokság kiemelkedő játékosának megválasztására. A voksoláson 121 ország 472 sportújságírója vett részt, köztük az AIPS-tagok és a világbajnokságot követő AIPS World Cup Hotline program résztvevői. A szavazás végeredménye alapján Lionel Messi, az ezüstérmes argentin válogatott 39 éves csillaga lett a 2026-os torna legjobbja 1179 pontot szerezve, megelőzve a francia Kylian Mbappét (717) és az angol Jude Bellinghamet (470). Lionel Messi (Fotó: AFP) Noha a nyolcszoros aranylabdás klasszis nem tudta ismét aranyig vezetni Argentínát – a döntőben a spanyolok 1–0-ra győztek –, teljesítményével meghatározó alakja volt a vb-nek. Nyolc mérkőzésen nyolc gólt szerzett és négy gólpasszt adott, tovább javította világbajnoki rekordjait: 34 mérkőzés, 23 győzelem, 17 kieséses találkozó, 12 gólpassz. Az idei viadalon Ezüstlabdát kapott.

A második helyen végző Mbappé tíz góllal ismét gólkirály lett, összesen már 22 világbajnoki találatnál jár, ami rekordnak számít. A harmadik Bellingham hét góllal vezette bronzéremig Angliát, ő az első angol labdarúgó, aki egy vb-n ennyiszer volt eredményes.

A húsz futballistát felvonultató szűkített listán negyedikként Erling Haaland végzett, míg az ötödik helyet a világbajnok spanyol válogatott fiatal sztárja, Lamine Yamal szerezte meg.

A sportújságírók szavazásán más nyert, mint a FIFA hivatalos díjazásán. Ott a világbajnokság Aranylabdáját a győztes spanyol válogatott középpályása, Rodri vehette át, aki az AIPS voksolásán csupán a hatodik helyen végzett 285 ponttal.

A szavazás alkalmával az újságírók fejenként három futballistát rangsorolhattak: az első hely öt, a második három, a harmadik egy pontot ért. CS. ZS.

Ugyanaz a végállomás:

a futballvilág trónja

Miután Messi 2022-ben megnyerte a világbajnokságot, a gyűjteményéből addig hiányzó utolsó, egyben legfontosabb címet is megszerezte, és teljes lett a pályafutása. Míg az első négy vb-jén, 2006 és 2018 között inkább kudarcot vallott (a 2014-ben elnyert vb-aranylabda ellenére is), hatodik tornáján, 2026-ban, 39 évesen is csaknem vb-gólkirály lett, és egy ideig vezette a vb-történelem örökös góllövőlistáját is, míg Kylian Mbappé meg nem előzte.

Argentína szempontjából a vita elsősorban világbajnokság-központú, hiszen a nemzeti mítosz döntően az 1978-as, 1986-os és 2022-es vb-címek köré épül. Miután az 1978-as, hazai rendezésű vb-re César Luis Menotti szövetségi kapitány még nem nevezte a 17 éves, sokak által már akkor a csapatba követelt ifjút, Maradona 1986-ban, Mexikóban vált nemzeti hőssé: a csoportmeccsek, az Anglia elleni legendás negyeddöntő két találata („Isten keze” és „az évszázad gólja”), valamint az elődöntőben és a döntőben mutatott dominancia egy generáció számára megkérdőjelezhetetlenül őt tette a legnagyobbá. Bár 1990-ben nem nyerte meg a tornát, Argentína újra döntőbe jutott vele, ami tovább erősítette azt az érzést, hogy a válogatott Maradona korszakában két egymást követő világbajnokságon volt az abszolút elitben.

Messit sokáig az „elátkozott döntők” szelleme kísérte: a 2014-es vb-finálé kudarca vagy a 2016-os vesztes Copa América-döntő sok argentinnal azt mondatta, klubszinten zseni, de a válogatottban (amelyet talán nem is érez annyira a magáénak, hiszen 12 éves kora óta Spanyolországban él és futballozik) nem tudja megismételni legendás elődje csodáját. Ez az álláspont 2021-ben a Copa América megnyerésével, majd 2022-ben a világbajnoki diadallal alapjaiban változott meg, amikor végre a legnagyobb trófeát is hazavitte Argentínának, a döntőben két gólt szerezve és az egész tornán kimagasló teljesítményt nyújtva. Ráadásul nem intett búcsút a címeres meznek a csúcson sem, hanem folytatta az örökségépítést, újabb rekordokat és csapatsikereket (Copa América-elsőség 2024-ben is) hajszolva.