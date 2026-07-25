Nemzeti Sportrádió

Halász Bence: Nagy kedvvel megyek vissza Budapestre

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.07.25. 12:02
null
Bár Halász Bencét csak vasárnap láthatjuk kalapácsvetésben, de már szombaton érdemes lesz kimenni az ob-ra (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Nemzeti Atlétikai Központ atlétika Halász Bence
2023 és 2025 után ismét az immár Zsivotzky Gyula nevét viselő Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai országos bajnokságnak. Ez az utolsó nagy lehetősége a magyar sportolóknak, hogy jó pozícióba kerüljenek a vasárnap záruló birminghami Eb-kvalifikációs ranglistán.

 

A NYOLCADIK BAJNOKI CÍMÉÉRT áll dobókörbe az olimpiai ezüstérmes Halász Bence. A férfi kalapácsvetést vasárnap este rendezik meg a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban, ahol ismét a szokásos magas szintű verseny várható. Legnagyobb klasszisunk mellett az idén már Szabados Ármin is áttörte a 80 méteres álomhatárt, így ő is biztos indulója az augusztusi Eb-nek. A harmadik kvótáért Rába Dániel és Varga Donát versenghet egymással, ők is valahol 75 méter környékén teljesíthetnek.

Halász Bence a szabadtéri szezonban stabilan szállította a 80 méter feletti dobásokat, a Gyulai István Memorialon 81.65-ig jutott, ami a 3. helyet jelentette neki. A 28 éves kalapácsvető kedden Besztercebányán győzelemmel hangolt az ob-ra, a neve mellett „csak” 76.61 méter állt. Ám ez ne tévesszen meg senkit, megvolt az oka, hogy most nem jött ki belőle nagyobb dobás.
   
 „Szombathelytől ötven-hatvan kilométerre jártunk, amikor olyan három-négy kocsival előttünk egy autószállító kigyulladt és elállta az utat. Másfél óra után visszafordították a forgalmat, amivel nagyon megcsúsztunk, öt perccel a call room előtt értünk oda. Innentől annyi volt a célom, hogy ne sérüljek meg, mert a kalapácsvetést nem lehet merev izmokkal csinálni”  – mondta el lapunknak Halász Bence.

A Gyulai István Memorialon látottakkal kapcsolatban kiemelte, kezdi elérni azt a dobósebességet, amit szeretne. Úgy látja, a kidobásán van még mit javítania, lábbal és csípővel jobban dolgozni és összpontosítani az erőt, amit a forgás közben összegyűjt.

 „Nagy kedvvel megyek vissza Budapestre, továbbra is hihetetlenül jó a dobókör az atlétikai központban, nagy önbizalmat adhat egy jó eredmény. Úgy érzem, sikerült előrelépnem az előző évhez képest, nagyon látszik a stabilitás, az a célom, hogy már ne csak néhányszor jussak el nyolcvan fölé egy nyáron, megvalósult. Az ilyenekből tud előtörni az a kiugró eredmény, ami tavaly a Memorialon is kijött” – utalt vissza a 2025-ben ugyanitt, Budapesten dobott 83.18-as egyéni csúcsára.

Az ob-n a legjobb magyar atléták közül egy-két kivétellel mindenki megméreti magát.

131. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG,
BUDAPEST     
A szombati program
17.10: gerely, férfiak, döntő
17.35: 400 m, nők, döntő 
17.50: 400 m, férfiak, döntő 
18.05: távol, nők, döntő
18.20: 100 m, férfiak, elődöntő  
18.40: 100 m, nők, elődöntő    
18.45: magas, nők, döntő
19.00: diszkosz, nők, döntő
19.05: 1500 m, nők, döntő 
19.40: 100 m, férfiak, B-döntő     
19.45: 100 m, nők, A-döntő
19.50: hármas, férfiak, döntő
19.55: 100 m, nők, B-döntő 
20.00: 100 m, nők, A-döntő
20.10: magas, férfiak, döntő
20.10: 3000 m akadály, nők, döntő
20.30: 3000 m akadály, férfiak, döntő
20.45: diszkosz, férfiak, döntő
20.45: 5000 m gyaloglás, férfiak, döntő
21.15: 4x100 m váltó, férfiak, döntő
21.25: 4x100 m váltó, nők, döntő 
21.35: 5000 m gyaloglás, nők, döntő

 

Nemzeti Atlétikai Központ atlétika Halász Bence
Legfrissebb hírek

Videó: Lyles „kirobbant” a rajtgépből – a világ idei legjobbjával nyerte a 100 métert

Atlétika
3 órája

Halász Bence győzelemmel hangolt az országos bajnokságra

Atlétika
2026.07.21. 20:21

Atlétika: a rendkívüli közgyűlés megerősítette a három megmaradt elnökségi tagot

Atlétika
2026.07.21. 15:24

Hatalmas újításokkal érkezik az év egyik legizgalmasabb magyarországi sporteseménye

Atlétika
2026.07.21. 15:21

Atlétika: három éremmel zárták a magyarok az U18-as Eb-t

Utánpótlássport
2026.07.20. 14:20

A világ atlétikája ismét házhoz jött – fókuszban a Gyulai István Memorial

Képes Sport
2026.07.19. 11:04

Atlétika: Emmanuel Sophia ezüstérmes 400 méteren a rieti U18-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.18. 20:42

Atlétika: Marton Zsófi U18-as Eb-bronzérmes súlylökésben

Utánpótlássport
2026.07.17. 21:02