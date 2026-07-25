Halász Bence: Nagy kedvvel megyek vissza Budapestre

A NYOLCADIK BAJNOKI CÍMÉÉRT áll dobókörbe az olimpiai ezüstérmes Halász Bence. A férfi kalapácsvetést vasárnap este rendezik meg a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban, ahol ismét a szokásos magas szintű verseny várható. Legnagyobb klasszisunk mellett az idén már Szabados Ármin is áttörte a 80 méteres álomhatárt, így ő is biztos indulója az augusztusi Eb-nek. A harmadik kvótáért Rába Dániel és Varga Donát versenghet egymással, ők is valahol 75 méter környékén teljesíthetnek.



Halász Bence a szabadtéri szezonban stabilan szállította a 80 méter feletti dobásokat, a Gyulai István Memorialon 81.65-ig jutott, ami a 3. helyet jelentette neki. A 28 éves kalapácsvető kedden Besztercebányán győzelemmel hangolt az ob-ra, a neve mellett „csak” 76.61 méter állt. Ám ez ne tévesszen meg senkit, megvolt az oka, hogy most nem jött ki belőle nagyobb dobás.



„Szombathelytől ötven-hatvan kilométerre jártunk, amikor olyan három-négy kocsival előttünk egy autószállító kigyulladt és elállta az utat. Másfél óra után visszafordították a forgalmat, amivel nagyon megcsúsztunk, öt perccel a call room előtt értünk oda. Innentől annyi volt a célom, hogy ne sérüljek meg, mert a kalapácsvetést nem lehet merev izmokkal csinálni” – mondta el lapunknak Halász Bence.



A Gyulai István Memorialon látottakkal kapcsolatban kiemelte, kezdi elérni azt a dobósebességet, amit szeretne. Úgy látja, a kidobásán van még mit javítania, lábbal és csípővel jobban dolgozni és összpontosítani az erőt, amit a forgás közben összegyűjt.



„Nagy kedvvel megyek vissza Budapestre, továbbra is hihetetlenül jó a dobókör az atlétikai központban, nagy önbizalmat adhat egy jó eredmény. Úgy érzem, sikerült előrelépnem az előző évhez képest, nagyon látszik a stabilitás, az a célom, hogy már ne csak néhányszor jussak el nyolcvan fölé egy nyáron, megvalósult. Az ilyenekből tud előtörni az a kiugró eredmény, ami tavaly a Memorialon is kijött” – utalt vissza a 2025-ben ugyanitt, Budapesten dobott 83.18-as egyéni csúcsára.



Az ob-n a legjobb magyar atléták közül egy-két kivétellel mindenki megméreti magát.

131. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG,

BUDAPEST

A szombati program

17.10: gerely, férfiak, döntő

17.35: 400 m, nők, döntő

17.50: 400 m, férfiak, döntő

18.05: távol, nők, döntő

18.20: 100 m, férfiak, elődöntő

18.40: 100 m, nők, elődöntő

18.45: magas, nők, döntő

19.00: diszkosz, nők, döntő

19.05: 1500 m, nők, döntő

19.40: 100 m, férfiak, B-döntő

19.45: 100 m, nők, A-döntő

19.50: hármas, férfiak, döntő

19.55: 100 m, nők, B-döntő

20.00: 100 m, nők, A-döntő

20.10: magas, férfiak, döntő

20.10: 3000 m akadály, nők, döntő

20.30: 3000 m akadály, férfiak, döntő

20.45: diszkosz, férfiak, döntő

20.45: 5000 m gyaloglás, férfiak, döntő

21.15: 4x100 m váltó, férfiak, döntő

21.25: 4x100 m váltó, nők, döntő

21.35: 5000 m gyaloglás, nők, döntő