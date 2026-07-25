Nemzeti Sportrádió

Videó: Lyles „kirobbant” a rajtgépből – a világ idei legjobbjával nyerte a 100 métert

2026.07.25. 11:24
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Lyles a világ idei legjobb idejével győzött az amerikai bajnokságon (Fotó: USATF)
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Kenny Bednarek atlétika Noah Lyles Ronnie Baker
Noah Lyles a világ idei legjobbjával, 9.79 másodperccel nyerte meg a 100 méteres férfi síkfutást az amerikai atléták országos bajnokságának pénteki versenynapján.

 

A New York-i Icahn Stadionban zajló viadalon az olimpiai bajnok Noah Lyles „kirobbant” a rajtgépből, és a győzelme egy pillanatig nem forgott veszélyben. A második helyen – kilenc század hátránnyal – Ronnie Baker, míg a harmadikon Kenny Bednarek ért a célba. 

Lyles ezzel beállította egyéni legjobbját, amelyet két éve, a párizsi játékok döntőjében futott. Az amerikai sprinter is ott lesz a szeptemberi, budapesti atlétikai Világdöntő mezőnyében, s nemcsak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a viadal főszereplője lesz. A nők 100 méteres számát a 2023-as világbajnok Sha'Carri Richardson nyerte az amerikai bajnokságon 10.77-tel, mögötte Kayla White (10.90) és Tamari Davis (11.00) lett második, illetve harmadik.

 

Kenny Bednarek atlétika Noah Lyles Ronnie Baker
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