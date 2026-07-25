Videó: Lyles „kirobbant” a rajtgépből – a világ idei legjobbjával nyerte a 100 métert

A New York-i Icahn Stadionban zajló viadalon az olimpiai bajnok Noah Lyles „kirobbant” a rajtgépből, és a győzelme egy pillanatig nem forgott veszélyben. A második helyen – kilenc század hátránnyal – Ronnie Baker, míg a harmadikon Kenny Bednarek ért a célba.

A WORLD-LEAD 100M 9.79. 🔥

Noah Lyles equals his personal BEST for the men's outdoor 100m NATIONAL TITLE!



📺 USATF National Championships on Peacock & NBCSN pic.twitter.com/m1x98UV7gf — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 25, 2026

Lyles ezzel beállította egyéni legjobbját, amelyet két éve, a párizsi játékok döntőjében futott. Az amerikai sprinter is ott lesz a szeptemberi, budapesti atlétikai Világdöntő mezőnyében, s nemcsak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a viadal főszereplője lesz. A nők 100 méteres számát a 2023-as világbajnok Sha'Carri Richardson nyerte az amerikai bajnokságon 10.77-tel, mögötte Kayla White (10.90) és Tamari Davis (11.00) lett második, illetve harmadik.