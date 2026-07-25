Nemzeti Sportrádió

Montreali tenisztorna: Sinner és Djokovics is visszalépett

2026.07.25. 14:49
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Minas Panagiotakis
Címkék
tenisz Novak Djokovics Jannik Sinner
A világelső Jannik Sinner és a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics is visszalépett a jövő hétvégén kezdődő montreali tenisztornától, amely a US Open egyik felvezető versenye.

 

Az olasz Jannik Sinner távollétében a világranlistán második német Alexander Zverev lesz az első, a hazai közönség előtt szereplő Félix Auger-Aliassime pedig a második kiemelt. Azt már korábban tudni lehetett, hogy a hétszeres GS-győztes spanyol Carlos Alcaraz csuklósérülése miatt nem indul Kanadában. 

„Miután a csapatommal alaposan elemeztük a helyzetet, meghoztuk ezt a rendkívül nehéz döntést – fogalmazott Sinner. – Sohasem könnyű távol maradni egy ilyen fontos tornától, de az egészségem megőrzése miatt ez volt a helyes döntés.”

A 24 éves olasz játékos két hete megvédte címét Wimbledonban, megszerezve ezzel pályafutása ötödik GS-trófeáját. A 39 éves Djokovics elődöntős volt a füves pályás viadalon, Sinnertől kapott ki. Marozsán Fábián indul a montreali tornán, s a hírek szerint párosban az egyesben korábban világelső orosz Danyiil Medvegyevvel játszik.

 

tenisz Novak Djokovics Jannik Sinner
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