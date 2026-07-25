Montreali tenisztorna: Sinner és Djokovics is visszalépett

Az olasz Jannik Sinner távollétében a világranlistán második német Alexander Zverev lesz az első, a hazai közönség előtt szereplő Félix Auger-Aliassime pedig a második kiemelt. Azt már korábban tudni lehetett, hogy a hétszeres GS-győztes spanyol Carlos Alcaraz csuklósérülése miatt nem indul Kanadában.



„Miután a csapatommal alaposan elemeztük a helyzetet, meghoztuk ezt a rendkívül nehéz döntést – fogalmazott Sinner. – Sohasem könnyű távol maradni egy ilyen fontos tornától, de az egészségem megőrzése miatt ez volt a helyes döntés.”

A 24 éves olasz játékos két hete megvédte címét Wimbledonban, megszerezve ezzel pályafutása ötödik GS-trófeáját. A 39 éves Djokovics elődöntős volt a füves pályás viadalon, Sinnertől kapott ki. Marozsán Fábián indul a montreali tornán, s a hírek szerint párosban az egyesben korábban világelső orosz Danyiil Medvegyevvel játszik.