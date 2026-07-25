Keddig kell dönteniük a részévételről azoknak, akik neveztek a Balaton-átúszásra



A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén. A BSI közölte, hogy az alacsony vízhőmérséklet miatt nem rendezik meg most az átúszást. Az esemény tervezett új időpontja augusztus 1., szombat.

Ha a halasztott időpont megfelelő a már benevezett versenyzőknek, akkor nincs további teendőjük, hiszen a nevezésük az összes pótidőpontra érvényes.

Amennyiben azonban a tervezett új időpontban (augusztus 1.) nem tud részt venni az eseményen egy nevező, akkor lehetősége van visszalépni. Visszalépés esetén a befizetett nevezési díjadat és az esetlegesen megvásárolt, és még nem átvett termékeket (törölköző, úszósapka, hátizsák, érembetét) és jótékonysági termékek összegét teljes egészében visszafizetik a szervezők arra a kártyára, amiről a nevezési díj fizetve lett.

A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de múlt héten a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt halasztották el egy héttel a versenyt. Ezt az időpontot módosították a héten ismét, ezúttal az alacsony vízhőmérséklet miatt.

Visszalépés menete:

Belépés az online nevezési felületre Profil/nevezéseim/aktuális nevezéseim menüpont A nevezés adatai alatt katt a „Visszalépés” gombra Visszalépési feltételek elfogadása, majd újra kattints a „Visszalépés” gombra

Visszalépés határideje:

A visszalépésre július 28-án, kedden 12.00 óráig van lehetőség.

Nevezés újra nyitása:

Az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést mind a három távra újra megnyithatják a szervezők. Az esetlegesen megnyitott nevezés legkorábban július 30., csütörtök délutántól, a megrendezésről szóló pozitív döntés után nyílik meg és a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31. péntek délutánig lesz elérhető.