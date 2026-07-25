Nemzeti Sportrádió

A PSG-ből szerződtetett középpályást az Atlético Madrid

K. Zs.K. Zs.
2026.07.25. 14:14
Li Kang In válogatott mezben az idei világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Li Kang In PSG Atlético Madrid nemzetközi átigazolás
Az Atlético Madrid szombaton bejelentette, hogy szerződtette a dél-koreai válogatott labdarúgót, Li Kang Int a Paris Saint-Germaintől.

Li Kang In öt idényre szóló szerződést írt alá, lapértesülések szerint az Atlético Madrid 40 millió euró körüli összeget fizetett érte.

Az 50-szeres dél-koreai válogatott, az idei világbajnokságon is részt vevő támadó középpályás számára ismerős lesz a spanyol közeg: tízéves korától a Valencia akadémiájára járt, eljutott az első csapatig, majd két idényt a Mallorcában is lehúzott, mielőtt 2023-ban a PSG-be igazolt.

Li Kang In három év alatt 124 tétmérkőzésen 16-16 góllal és gólpasszal segítette a PSG-t, 14 trófeát nyert meg a párizsiakkal; mindkét Bajnokok Ligája-diadalnak részese volt, igaz, a döntőkben nem lépett pályára.

Morten Hjulmand és Alejandro Grimaldo után Li Kang In az Atlético harmadik nyári igazolása.

 

Li Kang In PSG Atlético Madrid nemzetközi átigazolás
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