Norris letaszította az élről a Ferrarit a hungaroringi időmérő előtt

Beigazolódott a Mercedes félelme: a Ferrari mindenki előtt járt a Magyar Nagydíj pénteki edzésnapján. A nyitó tréningen a helyszínen tavaly pole pozíciót szerző Charles Leclerc volt a leggyorsabb, míg a második gyakorláson a Hungaroringen rekordtartó Lewis Hamilton diktálta a tempót, miközben a legközelebbi rivális hátránya mindkét esetben fél másodperc körül mozgott.

Előbbi tréningen Max Verstappenek még sikerült beékelődnie a Ferrarik közé, míg utóbbin Lando Norris harmadikként zárt. A Mercedes eközben a vártnál halványabb formát mutatott: George Russell közel egy másodperc lemaradással végzett mindkétszer ötödikként, míg a nyitányt kihagyó Andrea Kimi Antonelli az első tízesbe sem fért be.

Ilyen előzmények után az utolsó gyakorlás egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy a Ferrari megőrzi-e az előnyét szombatra is, valamint, hogy a riválisok milyen mértékben tudnak előrébb lépni.

A mezőnyt napsütéses, idő fogadta Mogyoródon, és az aszfalt hőmérséklete az 50 Celsius-fokot is elérte az edzés kezdetére. A versenyzők azonban szokásosan lassan népesítették be a pályát, s amikor bő húsz perc eltelte után piros zászlóval meg kellett szakítani a gyakorlást, tíz pilóta még mért körrel sem rendelkezett.

Pérez sok pályaidőt vesztett (Fotó: Meder István)

A rövid megszakítást Sergio Pérez idézte elő, aki füstölő autóval volt kénytelen félrehúzódni. Ekkor Norris vezetett, mögötte Isack Hadjar, Oscar Piastri, Leclerc és Lawson következett, míg Verstappen, illetve a Mercedes párosa a garázst sem hagyta el. Azonban még többen tudatosan vártak ki, Arvid Lindblad kényszerből vesztegelt a bokszban. A Racing Bullsnál az erőforrással adódott probléma, aminek következtében a brit csak az utolsó percekben tudott pályára hajtani

Noha az első próbálkozások után a Ferrari vezette az időlistát, Leclerc és Hamilton közé már akkor beékelődött Antonelli, ráadásul a különbségek is csökkentek. Az élen záró monacói csak 144 ezreddel előzte meg a vb-éllovast, míg a negyedik Norris 394, az ötödik Isack Hadjar pedig 417 ezreddel maradt el a legjobbtól.

A folytatásban aztán kissé meglepetésre a McLaren vette magához az irányítást: Norris második próbálkozásra 117 ezreddel megelőzte Hamiltont, és az élen zárta a harmadik tréninget. Antonelli további 12 ezred hátránnyal következett a harmadik helyen, míg az első ötöst Leclerc és Piastri egészítette ki.

A hatodik Russell lett, a brit lemaradása már több mint 6 tized volt, majd Verstappen, Hadjar sorrendben a két Red Bull, Lawson és Hülkenberg zárta a top 10-et. Gabriel Bortoleto tizenegyedikként zárt a másik Audival, míg az összesen hat körig jutó Lindblad tizenharmadikként végzett. Az Aston Martin versenyzői közül eközben Fernando Alonso tizenhetedik, míg Lance Stroll tizennyolcadik lett, és úgy tűnt, az átdolgozott autóval akár a Q2 is elérhető lehet.

Folytatás 16 órakor az időmérővel.



MAGYAR NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Norris McLaren-Mercedes 1:17.939 2. Hamilton Ferrari 1:18.056 0.117 mp h. 3. Antonelli Mercedes 1:18.068 0.129 4. Leclerc Ferrari 1:18.291 0.352 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:18.438 0.499 6. Russell Mercedes 1:18.541 0.602 7. Verstappen Red Bull-Ford 1:18.656 0.717 8. Hadjar Red Bull-Ford 1:18.943 1.004 9. Lawson Racing Bulls-Ford 1:19.088 1.149 10. Hülkenberg Audi 1:19.160 1.221 11. Bortoleto Audi 1:19.338 1.399 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:19.723 1.784 13. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:19.895 1.956 14. Colapinto Alpine-Mercedes 1:20.055 2.116 15. Ocon Haas-Ferrari 1:20.295 2.356 16. Bearman Haas-Ferrari 1:20.312 2.373 17. Alonso Aston Martin-Honda 1:20.393 2.454 18. Stroll Aston Martin-Honda 1:20.933 2.994 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:21.299 3.360 20. Sainz Williams-Mercedes 1:21.406 3.467 21 Albon Williams-Mercedes 1:21.513 3.574 22. Pérez Cadillac-Ferrari -