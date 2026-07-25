Nemzeti Sportrádió

Norris letaszította az élről a Ferrarit a hungaroringi időmérő előtt

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.25. 13:35
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Norris a leggyorsabb az utolsó edzésen Mogyoródon (Fotó: Szabó Miklós)
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szabadedzés F1 Magyar Nagydíj Formula–1 Hungaroring
Lando Norris (McLaren) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Magyar Nagydíj harmadik edzésén. A címvédőt Lewis Hamilton (Ferrari) és a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) követte, míg az első ötöst Charles Leclerc (Ferrari) és Oscar Piastri (McLaren) zárta.

Beigazolódott a Mercedes félelme: a Ferrari mindenki előtt járt a Magyar Nagydíj pénteki edzésnapján. A nyitó tréningen a helyszínen tavaly pole pozíciót szerző Charles Leclerc volt a leggyorsabb, míg a második gyakorláson a Hungaroringen rekordtartó Lewis Hamilton diktálta a tempót, miközben a legközelebbi rivális hátránya mindkét esetben fél másodperc körül mozgott. 

Előbbi tréningen Max Verstappenek még sikerült beékelődnie a Ferrarik közé, míg utóbbin Lando Norris harmadikként zárt. A Mercedes eközben a vártnál halványabb formát mutatott: George Russell közel egy másodperc lemaradással végzett mindkétszer ötödikként, míg a nyitányt kihagyó Andrea Kimi Antonelli az első tízesbe sem fért be.

Ilyen előzmények után az utolsó gyakorlás egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy a Ferrari megőrzi-e az előnyét szombatra is, valamint, hogy a riválisok milyen mértékben tudnak előrébb lépni. 

A mezőnyt napsütéses, idő fogadta Mogyoródon, és az aszfalt hőmérséklete az 50 Celsius-fokot is elérte az edzés kezdetére. A versenyzők azonban szokásosan lassan népesítették be a pályát, s amikor bő húsz perc eltelte után piros zászlóval meg kellett szakítani a gyakorlást, tíz pilóta még mért körrel sem rendelkezett. 

Pérez sok pályaidőt vesztett (Fotó: Meder István)

A rövid megszakítást Sergio Pérez idézte elő, aki füstölő autóval volt kénytelen félrehúzódni. Ekkor Norris vezetett, mögötte Isack Hadjar, Oscar Piastri, Leclerc és Lawson következett, míg Verstappen, illetve a Mercedes párosa a garázst sem hagyta el. Azonban még többen tudatosan vártak ki, Arvid Lindblad kényszerből vesztegelt a bokszban. A Racing Bullsnál az erőforrással adódott probléma, aminek következtében a brit csak az utolsó percekben tudott pályára hajtani

Noha az első próbálkozások után a Ferrari vezette az időlistát, Leclerc és Hamilton közé már akkor beékelődött Antonelli, ráadásul a különbségek is csökkentek. Az élen záró monacói csak 144 ezreddel előzte meg a vb-éllovast, míg a negyedik Norris 394, az ötödik Isack Hadjar pedig 417 ezreddel maradt el a legjobbtól. 

A folytatásban aztán kissé meglepetésre a McLaren vette magához az irányítást: Norris második próbálkozásra 117 ezreddel megelőzte Hamiltont, és az élen zárta a harmadik tréninget. Antonelli további 12 ezred hátránnyal következett a harmadik helyen, míg az első ötöst Leclerc és Piastri egészítette ki. 

A hatodik Russell lett, a brit lemaradása már több mint 6 tized volt, majd Verstappen, Hadjar sorrendben a két Red Bull, Lawson és Hülkenberg zárta a top 10-et. Gabriel Bortoleto tizenegyedikként zárt a másik Audival, míg az összesen hat körig jutó Lindblad tizenharmadikként végzett. Az Aston Martin versenyzői közül eközben Fernando Alonso tizenhetedik, míg Lance Stroll tizennyolcadik lett, és úgy tűnt,  az átdolgozott autóval akár a Q2 is elérhető lehet. 

Folytatás 16 órakor az időmérővel. 
 

MAGYAR NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1. NorrisMcLaren-Mercedes1:17.939 
2. HamiltonFerrari1:18.0560.117 mp h.
3. AntonelliMercedes1:18.0680.129
4. LeclercFerrari1:18.2910.352
5. PiastriMcLaren-Mercedes1:18.4380.499
6. RussellMercedes1:18.5410.602
7. VerstappenRed Bull-Ford1:18.6560.717
8.  HadjarRed Bull-Ford1:18.9431.004
9. LawsonRacing Bulls-Ford1:19.0881.149
10. HülkenbergAudi1:19.1601.221
11. BortoletoAudi1:19.3381.399
12. GaslyAlpine-Mercedes1:19.7231.784
13. LindbladRacing Bulls-Ford1:19.8951.956
14. ColapintoAlpine-Mercedes1:20.0552.116
15. OconHaas-Ferrari1:20.2952.356
16. BearmanHaas-Ferrari1:20.3122.373
17. AlonsoAston Martin-Honda1:20.3932.454
18. StrollAston Martin-Honda1:20.9332.994
19. BottasCadillac-Ferrari1:21.2993.360
20. SainzWilliams-Mercedes1:21.4063.467
21 AlbonWilliams-Mercedes1:21.5133.574
22. PérezCadillac-Ferrari- 

 

41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Magyar Nagydíj Formula–1 Hungaroring
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