A legjobb nyolc között a magyar válogatott a socca Eb-n

A nemzetközi szövetség péntek este szembesült azzal a problémával, hogy az eredeti ágrajz szerint a továbbjutó legjobb csoportharmadik a C-csoport első helyezettjével találkozna, ám előbbi a magyar, utóbbi a szerb gárda lett, így gyors döntés született, a továbbjutó két harmadikat megcserélték, így nem kellett még egyszer megmérkőzni Szerbiával, hanem a saját kvartettjében minden meccsét megnyerő Szlovéniát kaptuk ellenfélül.

Ők ennek nem örültek annyira, főleg a meccs kezdete után néhány másodperccel, hiszen az első magyar akció végén Fekete Olivér egy méterről passzolta a kapuba a végletekig kijátszott ziccert. A szlovénok ezután rákapcsoltak, Szacskó László nem unatkozott a kapunkban, egyszer a léc mentett, de nekünk is voltak veszélyes kontráink, ám sajnos az utolsó passzok pontatlannak bizonyultak. Az első félidő végén egy szöglet után egyenlített a rivális, az első lövés még kijött Szacskóról, de a szlovén támadó közelről a kapuba kotorta a labdát.

A második játékrész közepén úgy szerzett vezetést Szlovénia, hogy a labda nem haladt át a magyar gólvonalon. Délnyugati szomszédaink büntetőhöz jutottak, a socca szabályai szerint a félpályáról kell egy az egyben vezetni ilyenkor a kapusra a labdát. A szlovén támadó eltolta Szacskó mellett a labdát, majd feldobta magát, de a játékvezetők szabálytalannak ítélték a magyar kapust, és ilyenkor gólt kell ítélni. Szerencsére a mieink nem törtek össze, nem sokkal később egy szép szögletvariáció után Szpirulisz Markosz egyenlített. Ezután bármelyik csapat megszerezhette volna a győzelmet, azonban maradt a 2–2, és jöhettek a rávezetések.

Decemberben, a nyolcaddöntőben Németországban így estünk ki döntetlen után, most viszont hiába volt magabiztos az első szlovén rúgó, a következő két játékos kihagyta, nálunk ellenben Irimiás Gergő és Bartucz Martin is betalált, így a mieink este 20.55-től Csehország vagy Románia ellen játszhatják a negyeddöntőt.

SOCCA EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

NYOLCADDÖNTŐ

Magyarország–Szlovénia 2–2 (1–1) – rávezetésekkel 2–1

Gólszerző: Fekete O. (1.),, Szpirulisz (32.), ill. Zlatnik (18., 32.)