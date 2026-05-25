Jégkorong-vb: újabb nézőrekordra készülnek jövőre a németek

Azt tervezik, hogy a nyitó mérkőzést a Schalke labdarúgócsapatának gelsenkircheni stadionjában tartanák, hogy megdöntsék a 2010-es hoki-vb-n felállított vb-csúcsot, amikor is 77 803-an nézték a helyszínen a Németország–Egyesült Államok összecsapást, amelyet a hazaiak nyertek meg hosszabbításban 2–1-re.

A rendezők már csak a nemzetközi szövetség engedélyére várnak.

A 2027-es vb-t Düsseldorfban és Mannheimben rendezik meg május 14. és 30. között. Az később derül ki, hogy a magyar válogatott melyik városban játssza a csoportmérkőzéseit.