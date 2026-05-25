Nyolc barcelonaival, Real Madrid-játékos nélkül – íme, a 26 fős spanyol vb-keret

A legnagyobb meglepetés a spanyol keret kapcsán az, hogy egyetlen Real Madrid-játékos sem kapott meghívót Luis de la Fuentétől. Dean Huijsen 2025 márciusa óta hét mérkőzésen is játszott, négyet sérülés miatt hagyott ki, a szerbek ellen pedig a kispadon ült. Először fordult elő a spanyol válogatott történelmében, hogy a világbajnoki keretbe nem került be játékos a Real Madridból – technikailag az 1934-es világbajnokságon sem volt Real-játékos a keretben, a Franco-rezsim alatt FC Madrid volt a Real neve. Európa-bajnokságon azonban már jártak a spanyolok Real-játékos nélkül, 2021-ben Luis Enrique kapitány nem vitt magával senkit a királyiaktól.

Kimaradt egy másik madridi, az Atléticót erősítő Robin Le Normand is. Ellenben először kapott meghívót Marc Pubill. „Eric és Pubil helyett más játékosok is bekerülhettek volna a keretbe. De úgy éreztük, hogy nekik most jött el a megfelelő idő, hiszen remek idényt futottak. Egy ideje már említettem, hogy lesznek olyan játékosok a keretben, akik még nem voltak itt korábban velünk. Az utánpótláscsapatokból ismerem őket, és tudom, hogy tökéletesen beilleszkednek majd hozzánk. Nem érdekel, honnan származnak a játékosok. Nincs bennem helyi szurkolói mentalitás, mint egyesekben. Nem adok tanácsokat senkinek, csak azt kérem a játékosoktól, hogy érezzék magukénak ennek az országnak a színeit, ahogyan eddig is tették” – mondta a kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón De la Fuente.

A spanyol szövetségi kapitány így folytatta: „A keret összeállítása eleve nehéz feladat. Minden lehetséges forgatókönyvet figyelembe veszünk, és ebben a folyamatban nem könnyű eldönteni, hogy melyik játékos illik az egyes helyzetekbe. Végül ezt a 26 fős keretet választottuk, és úgy gondolom, hogy ezzel minden igényt kielégítettünk. Amikor befejeztük a mérkőzések megtekintését és véglegesítettük a listát, megkönnyebbülten sóhajtottunk fel, és elégedettek voltunk.”

De la Fuente szót ejtett Dani Carvajalról és Álvaro Moratáról is. „Engedjék meg, hogy egy pillanatra elkalandozzak, és Daniról, valamint Álvaróról beszéljek. A pályafutásuk még nem ért véget, és mindannyiukra jobb idők várnak. Kitörölhetetlen örökséget hagytak hátra: a csapatkapitányi és a vezetői szerepet.”

Az Eb-címvédő spanyolok a világbajnokság egyik fő esélyeseként érkeznek, de ez nem aggasztja a szövetségi kapitányt: „Nagyszerű a válogatottunk, de persze, vannak más esélyesek is. Reméljük, hogy eljutunk a döntőig, de a futballban minden lehetséges, és nem is mindig a legjobb nyer. Ez a válogatott sok örömet okoz majd, ahogyan eddig is tette.”

A 26 fős keretbe három-három játékost ad az Atlético Madrid és az Athletic Bilbao, míg a bajnok Barcelona nyolc futballistával (Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal) képviselteti magát. A szombati, budapesti BL-döntőnek négy spanyol érdekeltje van: a címvédő PSG-ből Fabián Ruiz, míg az Arsenalból David Raya, Martín Zubimendi és Mikel Merino került be.

A spanyol válogatott júniusban Irak és Peru ellen játszik felkészülési mérkőzéseket. Az edzőtáborra további nyolc játékos (Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Benat Turrientes, Javi Guerra) csatlakozik a spanyol kerethez.

Luis de la Fuente együttese a világbajnokság H-csoportjában a Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia és Uruguay ellen lép majd pályára.