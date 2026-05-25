Nem sikerült sorozatban harmadszor is legyőznie Szvitolinát, Bondár Anna is kiesett Párizsban

A szokásos teniszcsemege: Elina Szvitolina–Bondár Anna. A legutóbbi öt Grand Slam-tornából negyedszer jött össze a párosítás, két vereség után a US Openen tavaly már legjobbunk győzött. Aki egyértelműen szintet lépett az elmúlt egy évben, nagy önbizalommal, széles kelléktárral játszik. A római mestertorna győztese ellen sem illetődött meg, nyolcperces game megnyerésével került breakelőnybe, s 5:3-nál ki is szerválta a szettet. Jogosan rázta az ütőjét, mert mestermunkát mutatott be. A találkozót a Suzanne Lenglenról elnevezett pályán játszották (a második legnagyobb aréna), és a nézők inkább az ukrán klasszist támogatták – még jó, francia a férje. A második felvonásban kettő egynél könnyen breakelt Szvitolina, kiabált is egy nagyot örömében. Bondár Anna kifejezetten bátran teniszezett a következő game-ben, amikor tudott, támadólag lépett fel, ám egyik breaklehetőségével sem tudott élni az ötből, nem véletlenül rázta a végén az öklét a világranglista hetedik helyezettje (1:4). Ritmust váltott az ukrán, ismét elvette Bondár adogatását, és 6:1-gyel kiegyenlített.

Egy nullánál nyitva volt a pálya, ám hosszú tenyerest ütött Bondár, így nem jutott breaklabdához. Később viszont kétszer is, aztán Szvitolina szintén, de vigyáztak a szervájukra. Egészen 2:1-ig, amikor is Bondár Anna lépett egy nagyot a győzelem felé – megerősíteni azonban nem bírta előnyét. Az ellenfél kiegyenlített (3:3), most nagyon nehéz szervagém következett, de Nagy Péter, az edzője megnyugtatta: „Erős vagy!”

Erős volt, remek meccset játszott, de három breaklabdához jutott Szvitolina, s már az elsőt megcsinálta második szerva utáni szép fonákkal. Adogathatott a mérkőzésért, szóval a legtökéletesebb pillanatban érkezett Bondár hibátlan játéka. Sorjáztak a csodálatosabbnál csodálatosabb ütések, érkezett két ász is, máris 6:5 ide! Tíz pontig tartó rövidítésben kellett megnyerni a csatát, ennél nem is lehetett volna izgalmasabb a végkifejlet.

A tie-breakben egyszerűen már nem hibázott Szvitolina (a háló is vele volt), így nyert, hiába, ő a világ egyik legjobb formában lévő teniszezője. Bondár így is megérdemli a maximális dicséretet, ez a produkció körülbelül három-négy másik játékost leszámítva bárki ellen elegendő lehetett volna a fényes győzelemhez.

ROLAND GARROS (61 723 000 euró, salak)

Női egyes, 1. forduló

Elina Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár Anna 3:6, 6:1, 7:6 (10–3)

Teichmann (svájci)–Szamszonova (orosz) 6:4, 6:4

Chwalinska (lengyel)–Cseng Csin-ven (kínai) 6:4, 6:0

Kasatkina (ausztrál)–Sönmez (török) 6:4, 6:4

Paolini (olasz, 13.)–Jasztremszka (ukrán) 7:5, 6:3

Swiatek (lengyel, 3.)–Jones (ausztrál) 6:1, 6:2

Bandecchi (svájci)–Bucsa (spanyol, 31.) 6:4, 2:6, 6:4

Grabher (osztrák)–Sramková (szlovák) 6:2, 6:2

Mertens (belga, 21.)–Maria (német) 7:5, 6:0

Ribakina (kazah, 2.)–Erjavec (szlovén) 6:2, 6:2

Lys (német)–Marcinko (horvát) 6:3, 6:0

Potapova (osztrák, 28.)–Joint (ausztrál) 6:1, 6:2

Quevedo (spanyol)–Jeanjean (francia) 7:6 (7–5), 7:6 (7–2)