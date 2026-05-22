Kevés válogatott gól, először a vb-n törökországi légiós – a Kicker kielemezte a német világbajnoki keretet

Kapusposzton a 40 éves Manuel Neuer tér vissza, aki kora ellenére konzisztens teljesítményt nyújtott az elmúlt idényben, bizonyítva, hogy karrierje vége még koránt sincs a láthatáron. A 2014-ben vb-t nyerő Neuer immáron tizenkét éven keresztül erősíthette válogatottját, beállítva többek között Franco Baresi, Pelé, illetve számos másik ikonikus futballista rekordját – jegyzi meg a német szaklap.

Nem meglepő, hogy életkorával a csapat átlagéletkorát is megemeli, amely így 27.98 éves átlagéletkorral igen rutinos csapatnak számít – legutóbb 24 esztendeje volt ennél idősebb a német válogatott, Rudi Völler csapata 28.15 éves átlagéletkorral bírt.

Kilenc játékosnak van már világbajnoki tapasztalata, ennél több csak 1994-ben és 2014-ben volt, amikor egyaránt tizenegy játékos szerepelt korábbi tornán.

Gólok tekintetében mindeközben Nagelsmann csapata igencsak fukarnak mondható, ugyanis „mindössze” 98 válogatott gól áll a jelenlegi keretben szereplő nevek mellett – ennél kevesebb találatot csak a 2002-es német csapat utazott a világbajnokságra.

A keretben az FC Bayern München képviselteti magát a legtöbb játékossal, a rekordbajnok 7-et ad a válogatottnak. A Borussia Dortmund és a VfB Stuttgart szintén több (három-három), míg az RB Leipzig, a Hoffenheim, az Eintracht Frankfurt és a Mainz egy-egy futballistával járul hozzá a kerethez.

A légiósok száma hét – ennél több csak 2018-ban volt, akkor nyolc külföldön játszó futballista került be a keretbe: Pascal Gross (Brighton), Kai Havertz (Arsenal), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Leroy Sané (Galatasaray SK), Florian Wirtz (Liverpool), valamint Malick Thiaw und Nick Woltemade (mindkettő Newcastle United). Érdekesség, hogy Sané személyében először került be török klub játékosa a német vb-keretbe.

Számos Bundesliga-klub nem ad német vb-résztvevőt, ugyanakkor az elmúlt 3 évben – két kivételt leszámítva – minden élvonalbeli csapatnak volt legalább egy válogatott játékosa. A kivételt két hamburgi csapat, a Hamburger SV és az St. Pauli jelenti – előbbi legutóbb 2014-ben, utóbbi 22 évvel ezelőtt, 2002-ben adott vb-résztvevő játékost a Nationalelfnek.

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München)

Védők: Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), David Raum (RB Leipzig), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Középpályások: Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)

Támadók: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Június 14., vasárnap, 19.00

Houston, Houston Stadion Németország–Curacao X–X Június 15., hétfő, 1.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Elefántcsontpart–Ecuador X–X Június 20., szombat, 22.00

Toronto, Toronto Stadion Németország–Elefántcsontpart X–X Június 21., vasárnap, 2.00

Kansas City, Kansas City Stadion Ecuador–Curacao X–X Június 25., csütörtök, 22.00

New York, New York/New Jersey Stadion Ecuador–Németország X–X Június 25., csütörtök, 22.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Curacao–Elefántcsontpart X–X az e-csoport menetrendje

TELJES ADATBANK ITT!