Az eddig hibátlanul jósoló közgazdász szerint új világbajnok lesz

Herr Klement sikeresen jósolta meg 2014 elején, hogy Németország lesz a világbajnok, eltalálta azt is, hogy 2018-ban Franciaország diadalmaskodik, és a négy – három és fél – évvel ezelőtti katari torna előtt is telibe trafálta a győztes Argentínát. Ezek után persze nem csoda, az alig két és fél hét múlva kezdődő világbajnokságra is elővette a korábban már háromszor bevált modellt és számolni kezdett. Végül pedig kijött neki, hogy 2026-ban Hollandia válogatottja ünnepelhet majd a történelem első 48 csapatos labdarúgó-világbajnoksága végén.

Klement modellje öt tényezőt vett figyelembe, amikor egy válogatott sikerességét próbálta matematikailag megfogható formába önteni: az egy főre jutó GDP-t, a népességet, a hőmérsékletet, a vizsgált ország helyezését a FIFA világranglistáján és a vizsgált ország, valamint a mérkőzésen a pályaválasztó előnyét.

„A modellem gazdasági és éghajlati fundamentumokat használ annak megbecslésére, hogy milyen erősnek kell lennie egy csapatnak, és minél közelebb van egymáshoz két csapat ereje, annál nagyobb szerepet játszik a szerencse az egyes mérkőzéseken” – magyarázta Klement a modellje működését.

Mindezek alapján Klement tehát arra jutott, hogy a modellje alapján Hollandia nyeri meg az észak-amerikai világbajnokságot, vagyis Virgil Van Dijkék három elveszített döntő után a labdarúgás történelmének kilencedik világbajnokai lehetnének, ha hinni lehet a német közgazdásznak.

Arra azonban nem biztatnánk senkit, hogy Klement úr tippjei alapján azonnal fejvesztve rohanjon az első fogadóirodába és házat, autót, kismotort felpakoljon Hollandia győzelmére, a korábbi három sikeres végső győztes tippen kívül sok egyebet ugyanis nem talált el a modelljével a gazdasági szakember. A modell szerint a négy évvel ezelőtti tornán például Argentína Anglia ellen győzött a döntőben, a négy közé még a spanyolok és a portugálok kerültek, a tizenhat közé egyedüli afrikai csapatként Szenegál jutott el, míg a valójában négy közé jutó Marokkó a csoportjában ragadt a jóslat alapján.