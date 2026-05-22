Meglepetések az angol vb-keretben, több nagy név is lemaradt Tuchel listájáról

A német szakember jókora meglepetést okozott a végleges kerethirdetésen, ugyanis számos nagy név kimaradt az észak-amerikai viadalra utazó keretből – például a Real Madridban légióskodó Trent-Alexander Arnold, a Manchester Cityt erősítő Phil Foden (nem úgy, mind a városi rivális Unitedben játszó Kobbie Mainoo – a szerk.) és a Chelsea üdvöskéje, Cole Palmer, de ugyanígy megemlíthetjük a Manchester United belső védőjét, Harry Maguire-t is.

További neves távol maradók még a klubidényt remek formában záró Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), a Newcastle hátsó alakzatában robotoló Lewis Hall vagy épp a West Ham csapatkapitánya, Jarrod Bowen.

A kimaradók mellett a behívottak listáján is akadnak meglepetések. Ilyen például Ivan Toney, aki 32 szaúdi bajnokin ugyanennyi gólt szerzett az Al-Ahliban. Váratlan név Tuchel listáján Djed Spence is, aki a szebb napokat látott Tottenham védelmében igyekszik kicsikarni a bennmaradást. Meglepetést jelent még a Bayer Leverkusenben légióskodó Jarell Quansah, valamint a 35 éves brentfordi középpályás, Jordan Henderson beválogatása is – jegyzi meg a Sky Sports.

A friss angol bajnok Arsenalt és az ezüstérmes, de az FA-kupát és a Ligakupát bezsebelő Manchester Cityt egyaránt négyen képviselik a keretben.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Janes Trafford (Manchester City)

Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

Június 17., szerda, 22.00

Dallas, Dallas Stadion Anglia–Horvátország X–X Június 18., csütörtök, 1.00

Toronto, Toronto Stadion Ghána–Panama X–X Június 23., kedd, 22.00

Boston, Boston Stadion Anglia–Ghána X–X Június 24., szerda, 1.00

Toronto, Toronto Stadion Panama–Horvátország X–X Június 27., szombat, 23.00

New York, New York/New Jersey Stadion Panama–Anglia X–X Június 27., szombat, 23.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Horvátország–Ghána X–X az l-csoport menetrendje

