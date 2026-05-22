Meglepetések az angol vb-keretben, több nagy név is lemaradt Tuchel listájáról
A német szakember jókora meglepetést okozott a végleges kerethirdetésen, ugyanis számos nagy név kimaradt az észak-amerikai viadalra utazó keretből – például a Real Madridban légióskodó Trent-Alexander Arnold, a Manchester Cityt erősítő Phil Foden (nem úgy, mind a városi rivális Unitedben játszó Kobbie Mainoo – a szerk.) és a Chelsea üdvöskéje, Cole Palmer, de ugyanígy megemlíthetjük a Manchester United belső védőjét, Harry Maguire-t is.
További neves távol maradók még a klubidényt remek formában záró Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), a Newcastle hátsó alakzatában robotoló Lewis Hall vagy épp a West Ham csapatkapitánya, Jarrod Bowen.
A kimaradók mellett a behívottak listáján is akadnak meglepetések. Ilyen például Ivan Toney, aki 32 szaúdi bajnokin ugyanennyi gólt szerzett az Al-Ahliban. Váratlan név Tuchel listáján Djed Spence is, aki a szebb napokat látott Tottenham védelmében igyekszik kicsikarni a bennmaradást. Meglepetést jelent még a Bayer Leverkusenben légióskodó Jarell Quansah, valamint a 35 éves brentfordi középpályás, Jordan Henderson beválogatása is – jegyzi meg a Sky Sports.
A friss angol bajnok Arsenalt és az ezüstérmes, de az FA-kupát és a Ligakupát bezsebelő Manchester Cityt egyaránt négyen képviselik a keretben.
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Janes Trafford (Manchester City)
Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
|Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Anglia–Horvátország
|X–X
|Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Ghána–Panama
|X–X
|Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion
|Anglia–Ghána
|X–X
|Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Panama–Horvátország
|X–X
|Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Panama–Anglia
|X–X
|Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Horvátország–Ghána
|X–X