Vb 2026: megjelent a torna hivatalos dalának videoklipje
Szombaton este bemutatták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalának, Shakira és Burna Boy szerzeményének videoklipjét, amelyben számos futballsztár feltűnik.
A Dai Dai című zeneszám videoklipje többek között Kylian Mbappéval, Harry Kane-nel, Vinícius Júniorral, Erling Haalanddal és Lionel Messivel indul. Mindannyian ezt mondják:
Készen állunk!
Shakira – aki 2010-ben a Waka Wakával, 2014-ban pedig a La La Lával népszerűsítette a foci vb-t – olyan legendákat is dalba foglalt ezúttal, mint Pelé, Diego Maradona vagy Cristiano Ronaldo.
