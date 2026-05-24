Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: megjelent a torna hivatalos dalának videoklipje

R. D. P.R. D. P.
2026.05.24. 15:59
null
Shakira a július 19-i döntő félidejében is előadja majd a Dai Dait (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Burna Boy Dai Dai Shakira videoklip hivatalos dal
Szombaton este bemutatták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalának, Shakira és Burna Boy szerzeményének videoklipjét, amelyben számos futballsztár feltűnik.

A Dai Dai című zeneszám videoklipje többek között Kylian Mbappéval, Harry Kane-nel, Vinícius Júniorral, Erling Haalanddal és Lionel Messivel indul. Mindannyian ezt mondják:

Készen állunk!

Shakira – aki 2010-ben a Waka Wakával, 2014-ban pedig a La La Lával népszerűsítette a foci vb-t – olyan legendákat is dalba foglalt ezúttal, mint Pelé, Diego Maradona vagy Cristiano Ronaldo.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

foci vb 2026 Burna Boy Dai Dai Shakira videoklip hivatalos dal
Legfrissebb hírek

Vb 2026: az Egyesült Államok helyett Mexikóban edzenek az irániak

Foci vb 2026
3 órája

Vb 2026: „Tornákat csapatként lehet nyerni” – Tuchel az angol keret kimaradóiról

Foci vb 2026
2026.05.22. 18:05

Kevés válogatott gól, először a vb-n törökországi légiós – a Kicker kielemezte a német világbajnoki keretet

Foci vb 2026
2026.05.22. 13:41

Meglepetések az angol vb-keretben, több nagy név is lemaradt Tuchel listájáról

Foci vb 2026
2026.05.22. 11:31

Vb 2026: angol bajnokok és egy váratlan visszatérő a norvég keretben

Foci vb 2026
2026.05.21. 21:15

Vb 2026: „Sokkolt és lesújtott a döntés” – nagy kimaradók az angol válogatottnál

Foci vb 2026
2026.05.21. 20:10

Vb 2026: három újonc került be a csehek szűkítés előtt álló keretébe

Foci vb 2026
2026.05.21. 19:56

Hét Bayern München-játékos, köztük Manuel Neuer is bekerült a németek világbajnoki keretébe

Foci vb 2026
2026.05.21. 13:11
Ezek is érdekelhetik