Rokkó kétszer is bevágta a románoknak!

2026.05.23. 22:14
socca Eb magyar soccaválogatott socca
Legyőzte Romániát és vasárnap délelőtt elődöntőt játszik Kazahsztán ellen a magyar soccaválogatott a tiranai Európa-bajnokságon. A szombat esti meccs hőse a két gólt szerző Tolnay Rokkó volt.

A szlovénokat szombaton, kora délután rávezetések után legyőztük a legjobb tizenhat között, de este várt még egy feladat a mieinkre – Szacskó (kapus), Bartucz, Szpirulisz, Jeremiás, Fekete, Tolnay. Csere: Éles, Petrics, Besnyő, Szabó M., Viscsák, Dutkai, Filkor – a negyeddöntőben ismét találkoztunk a románokkal, akik az utolsó csoportmeccsen 1–0-ra legyőztek minket, most itt volt a lehetőség visszavágni. 

Rozman Sándor együttese ennek szellemében uralta az egész találkozót keleti szomszédaink ellen, sokkal többet veszélyeztetett, és ennek lett is gyümölcse. Az első félidő 5. percében egy kontra végén Fekete Olivér lövése kijött a kapusról, de Tolnay Rokkó jókor érkezett, és az üres kapuba passzolt. A fordulás után, a 23. percben egy labdaszerzést követően megint Tolnayhoz került a labda, aki 11 méterről egy csel után kilőtte a jobb felső sarkot. A románok az utolsó hat percben a kapus helyett is mezőnyjátékost hoztak a pályára, de csak a hosszabbítás első percében tudtak szépíteni, egyenlíteniük nem sikerült, így a magyar soccaválogatott teljesen megérdemelten az Európa-bajnokság legjobb négy csapata közé jutott és vasárnap, 11 órától Kazahsztán ellen vívja az elődöntőt.

SOCCA EB, TIRANA
Negyeddöntő
Magyarország–Románia 2–1 (1–0)
G.: Tolnay (5., 23.), illetve Radu (40+1.).      

