Vb 2026: „Tornákat csapatként lehet nyerni” – Tuchel az angol keret kimaradóiról

A kapitány hangsúlyozta, hogy az 55 fős előzetes listából elkerülhetetlen volt világklasszis játékosok kimaradása: „Néhány kivételes tehetséget és személyiséget otthon kellett hagynunk. Ha mindenki bekerült volna közülük, akkor más nagy nevek maradtak volna ki, és most róluk beszélnénk. Ez a munka része.”

Tuchel szerint a legfontosabb szempont a kiegyensúlyozott keret kialakítása volt: „Nem akartuk, hogy a futballisták idegen posztokon szerepeljenek. Mindenkinek világos szerepet szántunk, és ez kemény döntésekkel jár. Biztos vagyok benne, hogy a megfelelő névsort állítottuk össze. Tornákat csapatként lehet nyerni.”

A Manchester United védője, Harry Maguire csalódottságának adott hangot, miután kimaradt a vb-keretből. Tuchel elárulta, hogy a játékossal korábban személyesen is egyeztetett: „Kicsit meglepett a nyilatkozata. Nagyon tisztelem a személyiségét és a kvalitásait. Kiemelkedő idénye volt, teljesen értem a csalódottságát.”

A kapitány szerint a kereten belüli versenyhelyzet nem feltétlenül jelent konfliktust a játékosok között. Példaként Morgan Rogers és Jude Bellingham kapcsolatát említette: „Lehet úgy versenyezni ugyanazért a helyért, hogy közben segíted a másikat. Nem kell ellenségnek lenniük. Ők egyébként is jó barátok. Biztos vagyok benne, hogy jól kijönnek egymással, és abban is, hogy mindketten meghatározó szerepet töltenek majd be a tornán.”

A sérülésekkel nehezített idény ellenére Tuchel szerint John Stones továbbra is a világ egyik legjobb védője: „Hatalmas hívője vagyok Johnnak. Világklasszis játékosnak tartom, fantasztikus karakternek és bizonyított győztesnek. Több mint négy hetünk van az első mérkőzésig, két felkészülési találkozónk is lesz. Őszintén hiszem, hogy erős világbajnokság vár rá.”

Tuchel külön kitért Djed Spence meghívására is, aki klubjában nem kapott túl sok lehetőséget az utóbbi időszakban: „Ő a keret leggyorsabb játékosa, imád védekezni, főleg egy az egy elleni párharcok során. Ez teszi különlegessé.”

A kapitány a torna célkitűzéséről is egyértelműen beszélt: „A cél az, hogy megpróbáljuk megnyerni a világbajnokságot, és ezt nem szabad félnünk kimondani. Ehhez testvériséget kell építenünk, bátorságot és sikeréhséget. Ha sikerül elkapnunk a lendületet, bármi lehetséges.”

Tuchel elárulta, hogy a játékosoknak már az első összetartáskor világossá tette a végső célt: „Nagyon korán kimondtuk: meg akarjuk nyerni ezt a tornát. Egy perccel később pedig már arról beszéltünk, hogy mindig csak a következő lépésre koncentráljunk. Most ez a felkészülési időszak a legfontosabb, utána pedig a csoportkör lesz az.”

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona – Spanyolország), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)