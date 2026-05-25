Egy világcsúcsnál jobb eredmény született a „doppingolimpián”

2026.05.25. 16:38
Elmaradt a szervezők várakozásaitól az Enhanced Games elnevezésű sportesemény, amelyen engedélyezett volt az amúgy tiltott teljesítményfokozók használata. Az első „doppingolimpiát” vasárnap tartották Las Vegasban.

Ugyan a 22 úszó, súlyemelő és atlétikai számban több egyéni legjobb eredmény született, a remélt világcsúcsdömping elmaradt. Egyedül 50 méteres férfi gyorsúszásban „dőlt meg” a világrekord: a görög Krisztian Kolomejev 20.81 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel hét századdal gyorsabb volt, mint a 20.88-as hivatalos csúcs. Az európai sportoló – aki a 2010 óta már nem engedélyezett egésztestes dresszben úszott – a győzelemért járó 250 ezer dollár mellé egymilliós bónuszt is kapott a „világcsúcsért”.

A résztvevők a rajt előtti nyolc hétben minden tiltott szerrel, így tesztoszteronnal, növekedési hormonnal és EPO-val – növelhették a teljesítményüket – a házigazdák közlése szerint a 42 induló közül 38 élt is ezzel a lehetőséggel, orvosi felügyelet mellett. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy ki mivel doppingolta magát.

A négy tiszta versenyző között volt a volt világbajnok amerikai Fred Kerley, aki 9.97 másodperces idővel nyerte meg a férfi 100 méteres síkfutást.

A multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatta, s az ötletgazdák álláspontja szerint „a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül”. Az Enhanced Games-t a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a különböző doppingellenes szervezetek élesen kritizálták.

„A kitalálók talán gyorsan akarnak pénzt keresni, de ezt a nyereséget azok a gyerekek fizetik meg világszerte, akik azt hiszik, doppingolniuk kell ahhoz, hogy valóra váltsák az álmaikat” – mondta Travis Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének vezetője.

 

