Tenisz: Fucsovics Márton is az első körben búcsúzott a Garroson

Azt tudtuk előre, ha Fucsovics Márton jó fizikai állapotban van, remek mérkőzést játszhat az Matteo Berrettinivel a Roland Garros első körében. Az olasz pörölyszerű tenyerese és nagy adogatása hatékony fegyver persze salakon is, de nincs akkora hatása, mint füvön vagy kemény borításon. Bár Fucsovics elmúlt bő fél évét sérülések terhelték, Berrettini nála is nehezebb helyzetben volt ezen a téren az elmúlt esztendőket tekintve, nem talált vissza a formájához, amely korábban wimbledoni döntőig repítette.

Meleg van Párizsban, a 13-as pálya semmiféle árnyékot nem adott, legfeljebb a napernyő segített a pihenőknél. Honfitársunk nagyszerű tenisszel tie-breakben elhozta az első szettet, és a másodikban is remekül tartotta magát. Öt hat, semmi negyvennél került bajba, három szettlabdája lett Berrettininek, amelyből már az elsőnél hosszúra ütötte a labdát Fucsovics.

Locsolták a pályát, sőt kérésére a közönséget is a harmadik szett előtt. Azt ekkor már sejthettük, hogy a győztes a hazaiak üdvöskéjével, Arthur Rinderknechsel találkozik a második fordulóban.

Itt sajnos hamar jött a krízis, a második játékban elbukta a szerváját Fucsovics, az első bréklabda hárítása után cserbenhagyta a tenyerese. Rögtön jött azonban az esély a gyors reakcióra, két fogadóesélyt harcolt ki magának az elszánt nyíregyházi, a másodikat trükkös második szervával hárította a rivális, és meg is fordította a gémet. Egy négynél negyven semmiről akadtak gondjai, ebben a játékban már összességében a nyolcadik kettős hibáját ütötte Fucsovics, eközben Rinderknech diadalmaskodott. A bréklabdát hárította játékosunk, ám a következő labdát szélesre vágta, szerencsére érkezett egy jó első szerva. Majd újabb széles ütés és egy vonalkörnyéki Berrettini-ritörn – 1:5.

A hat egyre elbukott játszma nem javított Fucsovics Márton kedélyállapotán, hamar dupla brékhátrányba került, aztán visszavett egyet. Elkövette a 10. kettős hibáját is, azonban ez nem került sokba, feljött 3:2-re. Hamarosan átlépték a három órányi játékidőt, sajnos ranglista-65. veteránunk nem tudta tartani adogatását, így Berrettini 5:2-nél a mérkőzésért szerválhatott. Sikerrel tette, Fucsovicsnak marad a páros, amelyben az amerikai Marcus Gironnal szerepel majd együtt, ellenfelük az első kiemelt duó lesz.

TENISZ

ROLAND GARROS

Férfi egyes, 1. forduló

Matteo Berrettini (olasz)–Fucsovics Márton 6:7 (2–7), 7:5, 6:1, 6:2

További mérkőzések

Carreno-Busta (spanyol)–Lehecka (cseh, 12.) 6:3, 7:6 (7–3), 6:3

De Minaur (ausztrál, 8.)–Samuel (brit) 6:4, 6:4, 6:2

Michelsen (amerikai)–Sevcsenko (kazah) 6:2, 6:4, 6:2

Rinderknech (francia)–Rodionov (osztrák) 7:6 (7–5), 6:2, 6:3

Jodar (spanyol, 27.)–Kovacevic (amerikai) 6:1, 6:0, 6:4

Van Assche (francia)–Gaubas (litván) 6:4, 6:2, 2:6, 7:5