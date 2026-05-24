Vb 2026: az Egyesült Államok helyett Mexikóban edzenek az irániak

2026.05.24. 13:38
Az iráni szövetség elnöke, Mehdi Taj (Fotó: Getty Images)
Az iráni labdarúgó-szövetség bejelentése szerint a nemzeti válogatott világbajnoki alaptáborát az Egyesült Államokból Mexikóba helyezték át. Mehdi Tadzs elnök közleményben tudatta ezt, hozzáfűzve, hogy a döntést jóváhagyta a nemzetközi szövetség (FIFA).

Irán csapata eredetileg az arizonai Tucsonban edzett volna, de felvetődött a költözés lehetősége a közel-keleti háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a biztonsági aggályok miatt. Tadzs közlése szerint a csapat mostantól az amerikai határhoz közel, a mexikói Tijuanában fog tréningezni.

Az iráni vb-részvétel azóta kérdőjeles, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított Irán ellen, s a háborús helyzet máig nem szűnt meg. Mehdi Tadzsnak megtagadták a belépést a Kanadában rendezett májusi FIFA-kongresszusra azzal a hivatkozással, hogy az elnök kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával, amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek.

Irán a játékosok és a csapatvezetők bejuttatásának felelősségét az Egyesült Államokba a torna szervezőjének, a FIFA-nak a döntési körébe adta, egyszersmind a törökországi edzőtáborban készülő válogatott világbajnoki részvételét feltételekhez kötötte. Ezek között szerepel a magas szintű biztonság garantálása mellett az amerikai vízumok kiadása az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgáló játékosok és edzői stábtagok számára, továbbá a személyzetnek, az iráni zászlónak és himnusznak a tiszteletben tartása.

A június 11. és július 19. közötti vb-n az iráni válogatott mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játssza, a G jelű kvartett tagja még Belgium, Egyiptom és Új-Zéland.

Június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		 Belgium–EgyiptomX–X
Június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Irán–Új-ZélandX–X
Június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Belgium–IránX–X
Június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–EgyiptomX–X
Június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyiptom–IránX–X
Június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–BelgiumX–X
G-CSOPORT

 

 

