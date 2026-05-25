„Ez volt a legboldogabb napom a Ferrarinál” – Hamilton szerint kezd összeállni a csapat

Hamilton a sprintidőmérőn és a hagyományos kvalifikáción is legyőzte csapattársát, Charles Leclerc-t, majd a vasárnapi futamon egyértelműen jobb tempót diktált nála, amit jól mutatott, hogy több mint 30 másodperccel a monacói előtt ért célba. A brit ráadásul látványos csatát vívott korábbi nagy riválisával, Max Verstappennel is, és szemmel láthatóan felszabadultan ünnepelte a második helyét a számára különösen kedves helyszínen, első F1-es győzelmének színterén.

„Ez volt eddigi legboldogabb napom a Ferrarinál! Nagyszerű érzés pódiumra állni a Ferrarival, és megszerezni az első második helyemet a csapattal egy főfutamon, ráadásul ez már a második dobogós helyezésem velük. Egyszerűen boldog vagyok, és rendkívül büszke a csapatra, amiért ilyen keményen dolgoztak” – illette dicsérettel Maranellót, majd hangsúlyozta, úgy érzi, kezd összeállni körülötte a csapat, és lassan összhangba kerül a géppel.

„Úgy érzem, végre sikerült kialakítani a kapcsolatot a mérnöki csapattal, ahogy szerettem volna. Szerintem nagyszerű autónk van, és a srácok fantasztikus munkát végeztek a tél folyamán, hogy ilyen szintre hozzák a kocsit. Most már sokkal jobban ráéreztem a működésére, és sokkal kényelmesebben érzem magam benne. Bár még nem tartunk ott, ahol lenni szeretnénk, nagyszerű a megbízhatóságunk, és ezt ki tudjuk használni ilyen eredmények eléréséhez.”

Őszintén szólva fantasztikus érzés. Most nagyon felszabadultnak érzem magam! Jól érzem magam a bőrömben, fizikálisan erős vagyok, és mentálisan is nagyon jó állapotban vagyok. Rendkívül energikusan érkeztem erre a hétvégére. Ezt szeretném továbbvinni a következő nagydíjakra is.

Hamilton szerint nagy fegyvertényt jelent, hogy pont most mutattak ilyen erős tempót, mivel több rivális is újításokkal készült, miközben a montreali pálya karakterisztikája papíron nem feltétlenül kedvezett a Ferrarinak. „Különösen annak fényében biztató ez az eredmény, hogy a Mercedes nagy fejlesztési csomagot hozott erre a hétvégére. Sokan érkeztek újításokkal Kanadába, mi viszont már Miamiban bevetettük a fejlesztéseket. A gyárban továbbra is keményen dolgoznak, és remélhetőleg még több újítás érkezik majd a következő versenyekre.”

„Ez egy igazi végsebesség-orientált pálya, és mi ennek ellenére is kitartottunk, és elértük ezt az eredményt. Ez mindenképpen bizakodással tölt el a folytatásra nézve, de tovább kell dolgoznunk és még többet kell kihoznunk az autóból.”

Lewis Hamiltonnak és a Ferrarinak valóban lehet oka reménykedni, hiszen a soron következő monacói pálya papíron kedvezhet az autó erősségeinek. Ráadásul azon a hétvégén már életbe lép a Mercedest is érintő szigorítás, miközben a Nemzetközi Autombil-szövetség (FIA) hamarosan kihirdetheti, hogy az olasz gyártó jogosult-e az erőforrás fejlesztésére az ADUO-rendszer keretében.



KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 10.768 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 11.276 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 44.151 mp h. 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1 kör h. 6. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 8. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1 kör h. 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 11. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 2 kör h. 12. Nico Hülkenberg német Audi 2 kör h. 13. Gabriel Bortoleto brazil Audi 2 kör h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 2 kör h. 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 4 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 4 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 39 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 38 feladta George Russell brit Mercedes 29 feladta Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 23 feladta Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 11 feladta Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 0 nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 4 5 8 131 2. George Russell 1 2 7 88 3. Charles Leclerc – 2 8 75 4. Lewis Hamilton – 2 8 72 5. Lando Norris – 1 6 58 6. Oscar Piastri – 2 5 48 7. Max Verstappen – 1 6 43 8. Pierre Gasly – – 5 20 9. Oliver Bearman – – 4 18 10. Liam Lawson – – 4 16 11. Franco Colapinto – – 3 15 12. Isack Hadjar – – 2 14 13. Carlos Sainz – – 3 6 14. Arvid Lindblad – – 2 5 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 219 2. Ferrari 147 3. McLaren-Mercedes 106 4. Red Bull-Ford 57 5. Alpine-Mercedes 35 6. Racing Bulls-Ford 21 7. Haas-Ferrari 19 8. Williams-Mercedes 7 9. Audi 2 10. Cadillac-Ferrari 0 11. Aston Martin-Honda 0



