„Ez volt a legboldogabb napom a Ferrarinál” – Hamilton szerint kezd összeállni a csapat

Lewis Hamilton a félresikerült Miami Nagydíj után kijelentette, a soron következő montreali sprinthétvége előtt messziről elkerüli a Ferrari szimulátorát. A hétszeres világbajnok nem a levegőbe beszélt: valóban másképp készült fel a Gilles Villeneuve-pályán rendezett futamra, és a valaha volt legjobb eredményét érte el vörös színben. A brit versenyző már a csütörtöki sajtónapon nagyon jó hangulatban volt, hosszasan ecsetelte, milyen sokat jelent számára, hogy édesanyja Kína után Kanadába is elkísérte, majd a pénteki szabadedzéstől fogva szinte végig elemében autózott. Úgy érezte ismét magára talált a volán mögött.
Hamilton a sprintidőmérőn és a hagyományos kvalifikáción is legyőzte csapattársát, Charles Leclerc-t, majd a vasárnapi futamon egyértelműen jobb tempót diktált nála, amit jól mutatott, hogy több mint 30 másodperccel a monacói előtt ért célba. A brit ráadásul látványos csatát vívott korábbi nagy riválisával, Max Verstappennel is, és szemmel láthatóan felszabadultan ünnepelte a második helyét a számára különösen kedves helyszínen, első F1-es győzelmének színterén.
„Ez volt eddigi legboldogabb napom a Ferrarinál! Nagyszerű érzés pódiumra állni a Ferrarival, és megszerezni az első második helyemet a csapattal egy főfutamon, ráadásul ez már a második dobogós helyezésem velük. Egyszerűen boldog vagyok, és rendkívül büszke a csapatra, amiért ilyen keményen dolgoztak” – illette dicsérettel Maranellót, majd hangsúlyozta, úgy érzi, kezd összeállni körülötte a csapat, és lassan összhangba kerül a géppel.
„Úgy érzem, végre sikerült kialakítani a kapcsolatot a mérnöki csapattal, ahogy szerettem volna. Szerintem nagyszerű autónk van, és a srácok fantasztikus munkát végeztek a tél folyamán, hogy ilyen szintre hozzák a kocsit. Most már sokkal jobban ráéreztem a működésére, és sokkal kényelmesebben érzem magam benne. Bár még nem tartunk ott, ahol lenni szeretnénk, nagyszerű a megbízhatóságunk, és ezt ki tudjuk használni ilyen eredmények eléréséhez.”
Őszintén szólva fantasztikus érzés. Most nagyon felszabadultnak érzem magam! Jól érzem magam a bőrömben, fizikálisan erős vagyok, és mentálisan is nagyon jó állapotban vagyok. Rendkívül energikusan érkeztem erre a hétvégére. Ezt szeretném továbbvinni a következő nagydíjakra is.
Hamilton szerint nagy fegyvertényt jelent, hogy pont most mutattak ilyen erős tempót, mivel több rivális is újításokkal készült, miközben a montreali pálya karakterisztikája papíron nem feltétlenül kedvezett a Ferrarinak. „Különösen annak fényében biztató ez az eredmény, hogy a Mercedes nagy fejlesztési csomagot hozott erre a hétvégére. Sokan érkeztek újításokkal Kanadába, mi viszont már Miamiban bevetettük a fejlesztéseket. A gyárban továbbra is keményen dolgoznak, és remélhetőleg még több újítás érkezik majd a következő versenyekre.”
„Ez egy igazi végsebesség-orientált pálya, és mi ennek ellenére is kitartottunk, és elértük ezt az eredményt. Ez mindenképpen bizakodással tölt el a folytatásra nézve, de tovább kell dolgoznunk és még többet kell kihoznunk az autóból.”
Lewis Hamiltonnak és a Ferrarinak valóban lehet oka reménykedni, hiszen a soron következő monacói pálya papíron kedvezhet az autó erősségeinek. Ráadásul azon a hétvégén már életbe lép a Mercedest is érintő szigorítás, miközben a Nemzetközi Autombil-szövetség (FIA) hamarosan kihirdetheti, hogy az olasz gyártó jogosult-e az erőforrás fejlesztésére az ADUO-rendszer keretében.
KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|10.768 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|11.276 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|44.151 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|6.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|8.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|11.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|2 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|2 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|4 kör h.
|16.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|4 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|39
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|38
|feladta
|George Russell
|brit
|Mercedes
|29
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|23
|feladta
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|11
|feladta
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|0
|nem indult
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|4
|5
|8
|131
|2.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|2
|8
|72
|5.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|5
|48
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|9.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|4
|16
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|2
|14
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|14.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|2
|5
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|219
|2.
|Ferrari
|147
|3.
|McLaren-Mercedes
|106
|4.
|Red Bull-Ford
|57
|5.
|Alpine-Mercedes
|35
|6.
|Racing Bulls-Ford
|21
|7.
|Haas-Ferrari
|19
|8.
|Williams-Mercedes
|7
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
|Időmérő
|1. Russell 1:12.578
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00