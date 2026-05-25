„Ez volt a legboldogabb napom a Ferrarinál” – Hamilton szerint kezd összeállni a csapat

2026.05.25. 16:19
Hamulton szerint több okból is bizakodásra adhat okot a montreali szereplés (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton szerint a Kanadai Nagydíj jelentette az első igazi áttörést számára a Ferrarinál. A brit versenyző úgy érzi, végre kezd összeállni körülötte a csapat, egyre jobban érti az autót, és a montreali második helyezés után rendkívül bizakodó a folytatást illetően.

Lewis Hamilton a félresikerült Miami Nagydíj után kijelentette, a soron következő montreali sprinthétvége előtt messziről elkerüli a Ferrari szimulátorát. A hétszeres világbajnok nem a levegőbe beszélt: valóban másképp készült fel a Gilles Villeneuve-pályán rendezett futamra, és a valaha volt legjobb eredményét érte el vörös színben. A brit versenyző már a csütörtöki sajtónapon nagyon jó hangulatban volt, hosszasan ecsetelte, milyen sokat jelent  számára, hogy édesanyja Kína után Kanadába is elkísérte, majd a pénteki szabadedzéstől fogva szinte végig elemében autózott. Úgy érezte ismét magára talált a volán mögött.

Hamilton a sprintidőmérőn és a hagyományos kvalifikáción is legyőzte csapattársát, Charles Leclerc-t, majd a vasárnapi futamon egyértelműen jobb tempót diktált nála, amit jól mutatott, hogy több mint 30 másodperccel a monacói előtt ért célba. A brit ráadásul látványos csatát vívott korábbi nagy riválisával, Max Verstappennel is, és szemmel láthatóan felszabadultan ünnepelte a második helyét a számára különösen kedves helyszínen, első F1-es győzelmének színterén.

„Ez volt eddigi legboldogabb napom a Ferrarinál! Nagyszerű érzés pódiumra állni a Ferrarival, és megszerezni az első második helyemet a csapattal egy főfutamon, ráadásul ez már a második dobogós helyezésem velük. Egyszerűen boldog vagyok, és rendkívül büszke a csapatra, amiért ilyen keményen dolgoztak” – illette dicsérettel Maranellót, majd hangsúlyozta, úgy érzi, kezd összeállni körülötte a csapat, és lassan összhangba kerül a géppel.

„Úgy érzem, végre sikerült kialakítani a kapcsolatot a mérnöki csapattal, ahogy szerettem volna. Szerintem nagyszerű autónk van, és a srácok fantasztikus munkát végeztek a tél folyamán, hogy ilyen szintre hozzák a kocsit. Most már sokkal jobban ráéreztem a működésére, és sokkal kényelmesebben érzem magam benne. Bár még nem tartunk ott, ahol lenni szeretnénk, nagyszerű a megbízhatóságunk, és ezt ki tudjuk használni ilyen eredmények eléréséhez.”

Őszintén szólva fantasztikus érzés. Most nagyon felszabadultnak érzem magam! Jól érzem magam a bőrömben, fizikálisan erős vagyok, és mentálisan is nagyon jó állapotban vagyok. Rendkívül energikusan érkeztem erre a hétvégére. Ezt szeretném továbbvinni a következő nagydíjakra is.

Hamilton szerint nagy fegyvertényt jelent, hogy pont most mutattak ilyen erős tempót, mivel több rivális is újításokkal készült, miközben a montreali pálya karakterisztikája papíron nem feltétlenül kedvezett a Ferrarinak. „Különösen annak fényében biztató ez az eredmény, hogy a Mercedes nagy fejlesztési csomagot hozott erre a hétvégére. Sokan érkeztek újításokkal Kanadába, mi viszont már Miamiban bevetettük a fejlesztéseket. A gyárban továbbra is keményen dolgoznak, és remélhetőleg még több újítás érkezik majd a következő versenyekre.”

„Ez egy igazi végsebesség-orientált pálya, és mi ennek ellenére is kitartottunk, és elértük ezt az eredményt. Ez mindenképpen bizakodással tölt el a folytatásra nézve, de tovább kell dolgoznunk és még többet kell kihoznunk az autóból.”

Lewis Hamiltonnak és a Ferrarinak valóban lehet oka reménykedni, hiszen a soron következő monacói pálya papíron kedvezhet az autó erősségeinek. Ráadásul azon a hétvégén már életbe lép a Mercedest is érintő szigorítás, miközben a Nemzetközi Autombil-szövetség (FIA) hamarosan kihirdetheti, hogy az olasz gyártó jogosult-e az erőforrás fejlesztésére az ADUO-rendszer keretében. 
 

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari10.768 mp h. 
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford11.276 mp h. 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari44.151 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
6.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes2 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi2 kör h. 
13.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda4 kör h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari4 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari39feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes38feladta
 George RussellbritMercedes29feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda23feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes11feladta
 Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford0nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli458131
2. George Russell12788
3. Charles Leclerc2875
4. Lewis Hamilton2872
5. Lando Norris1658
6. Oscar Piastri2548
7. Max Verstappen1643
8. Pierre Gasly520
9. Oliver Bearman418
10. Liam Lawson416
11. Franco Colapinto315
12. Isack Hadjar214
13. Carlos Sainz36
14. Arvid Lindblad25
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes219
2. Ferrari147
3. McLaren-Mercedes106
4. Red Bull-Ford57
5. Alpine-Mercedes35
6. Racing Bulls-Ford21
7. Haas-Ferrari19
8. Williams-Mercedes7
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

