Kézilabda: öt csapat is duplázik a korosztályos négyes döntőkben

A múlt héten mindkét szakágban befejeződtek az U20-as és az U18-as élvonalbeli kézilabda-bajnokságok alapszakaszai. A fiúknál és a lányoknál is Kelet- és Nyugat-csoportra osztották fel a mezőnyt, és mindkét irányból az első két helyezett jutott be a következő két hétben rendezendő négyes döntőkbe.

A lányok kezdenek május 30-án Cegléden, a két korosztály összevont, kétnapos eseményen pedig három klub is duplázik majd, azaz mindkét korosztályban megméreti magát.

A DVSC és a Győri ETO mindkét korcsoportban alapszakaszgyőztesként jutott be a legjobbak közé,

de az U20-asok és az U18-asok között is megméreti magát a Budaörs, amely két második hellyel kvalifikált. Az idősebbeknél az említett három együttes mellett a Kisvárda méreti meg magát, amely a Váccal azonos mennyiségű pontot gyűjtött, ám a jobb egymás elleni eredményének hála készülhet a végjátékra. Az U18-asok között a trióhoz a Ferencváros csatlakozik.

Lányok



U20:



DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Handball



Győri ETO KC–Kisvárda



U18:



DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Handball



Győri ETO KC–Ferencvárosi TC

A DVSC U20-as együttese Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia

A fiuknál

a PLER-Budapest és a Veszprém Handball Academy képviselteti magát két csapattal

a június 6-án és 7-én esedékes dabasi négyes döntőben, a duóból egyedül a fővárosiak tudtak mindkét korosztályban első helyen zárni az alapszakaszban.

Ki kell emelnünk a veszprémi Éles KISE U18-as gárdáját, amely a szakágban egyedüliként zárta hibátlan mérleggel, mind a huszonkét meccsét megnyerve befejezni a csoportbéli szereplését.

Az U20-asoknál a PLER és a Veszprém HA mellé a NEKA és a Szeged jutott be, míg az U18-asoknál a két veszprémi együttesen és a PLER-en kívül a Ferencváros kvalifikált.

Fiúk



U20:



PLER-Budapest–NEKA



Veszprém Handball Academy–OTP Bank-Pick Szeged



U18:



PLER-Budapest–Veszprém Handball Academy



Széchenyi István Egyetem HT Éles–Ferencvárosi TC

(Kiemelt képünkön: a PLER-Budapest U20-as csapata Forrás: PLER-Budapest)