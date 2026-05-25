Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: öt csapat is duplázik a korosztályos négyes döntőkben

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.05.25. 15:32
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Kialakultak az U20-as és az U18-as fiú és leány kézilabda-bajnokságok négyes döntőinek párosításai.

A múlt héten mindkét szakágban befejeződtek az U20-as és az U18-as élvonalbeli kézilabda-bajnokságok alapszakaszai. A fiúknál és a lányoknál is Kelet- és Nyugat-csoportra osztották fel a mezőnyt, és mindkét irányból az első két helyezett jutott be a következő két hétben rendezendő négyes döntőkbe.

A lányok kezdenek május 30-án Cegléden, a két korosztály összevont, kétnapos eseményen pedig három klub is duplázik majd, azaz mindkét korosztályban megméreti magát.

A DVSC és a Győri ETO mindkét korcsoportban alapszakaszgyőztesként jutott be a legjobbak közé,

de az U20-asok és az U18-asok között is megméreti magát a Budaörs, amely két második hellyel kvalifikált. Az idősebbeknél az említett három együttes mellett a Kisvárda méreti meg magát, amely a Váccal azonos mennyiségű pontot gyűjtött, ám a jobb egymás elleni eredményének hála készülhet a végjátékra. Az U18-asok között a trióhoz a Ferencváros csatlakozik.

Lányok

U20:

DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Handball

Győri ETO KC–Kisvárda

U18:

DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs Handball

Győri ETO KC–Ferencvárosi TC
A DVSC U20-as együttese Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia

A fiuknál

a PLER-Budapest és a Veszprém Handball Academy képviselteti magát két csapattal

a június 6-án és 7-én esedékes dabasi négyes döntőben, a duóból egyedül a fővárosiak tudtak mindkét korosztályban első helyen zárni az alapszakaszban.

Ki kell emelnünk a veszprémi Éles KISE U18-as gárdáját, amely a szakágban egyedüliként zárta hibátlan mérleggel, mind a huszonkét meccsét megnyerve befejezni a csoportbéli szereplését.

Az U20-asoknál a PLER és a Veszprém HA mellé a NEKA és a Szeged jutott be, míg az U18-asoknál a két veszprémi együttesen és a PLER-en kívül a Ferencváros kvalifikált.

Fiúk

U20:

PLER-Budapest–NEKA

Veszprém Handball Academy–OTP Bank-Pick Szeged

U18:

PLER-Budapest–Veszprém Handball Academy

Széchenyi István Egyetem HT Éles–Ferencvárosi TC

(Kiemelt képünkön: a PLER-Budapest U20-as csapata Forrás: PLER-Budapest) 

kezilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: vereséggel zárta a Négy Nemzet-tornát az U15-ös válogatott

Utánpótlássport
5 órája

Röplabda: ismét a Békéscsaba nyerte az U20-as női bajnokságot

Utánpótlássport
9 órája

Kosárlabda: megvédte kadét leánybajnoki címét a Csata DSE

Utánpótlássport
21 órája

Evezés: ötödik helyek az U19-es Európa-bajnokságról

Utánpótlássport
22 órája

Vízilabda: a BVSC-Zugló nyerte a fiú serdülőbajnokságot

Utánpótlássport
Tegnap, 15:07

Kovács Mária: A gyerekek a leginkább formálhatók

Utánpótlássport
Tegnap, 10:47

Kézilabda: a Pick Szeged és a Győri ETO az U16-os bajnok

Utánpótlássport
2026.05.23. 19:54

Birkózás: Koleszár Ármin bronzérmes az U15-ös Eb-n

Utánpótlássport
2026.05.23. 19:43
Ezek is érdekelhetik