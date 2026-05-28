Vb 2026: a Kongói DK szövetsége szerint válogatottjuk megfelel az ebolára vonatkozó karanténelvárásoknak

Andrew Giuliani, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának vezetője pénteken az ESPN-nek azt mondta, az országukban kitört ebolajárvány miatt az afrikai együttesnek és a stáb tagjainak 21 napra el kell szigetelődniük a külvilágtól, különben elképzelhető, hogy nem kapnak beutazási engedélyt.

A Kongói DK futballszövetsége a héten tárgyalásokat folytatott a FIFA-val, és álláspontja szerint az iránymutatások alapján a delegáció már teljes mértékben betartja az egészségügyi és biztonsági előírásokat, többek között lemondták a kinshasai edzőtábort, és a felkészülést külföldre helyezték át.

A keret tagjainak többsége eleve Európában él, ami csökkenti a közvetlen fertőzés kockázatát, míg a hónap elején Kinshasából távozott stáb tagjai az amerikai egészségügyi irányelveknek megfelelően legalább három hetet Európában töltenek, mielőtt az Egyesült Államokba utaznak. A csapat Belgiumban készül a június 11-én kezdődő világbajnokságra, a vb előtt még két felkészülési meccset játszik, az egyiket június 3-án Liege-ben Dánia ellen, a másikat pedig június 9-én, Spanyolország déli részén, Chilével.

A Kongói DK csapata Houstonban vívja első csoportmérkőzését június 17-én Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában. Az érkezést az Egyesült Államokba június 11-re tervezték.

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Timothy Fayulu (Noa – Örményország), Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), Joris Kayembe (Genk – Belgium), Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), Edo Kayembe (Watford – Anglia), Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)

Támadók: Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)