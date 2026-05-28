Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: a Kongói DK szövetsége szerint válogatottjuk megfelel az ebolára vonatkozó karanténelvárásoknak

2026.05.28. 10:53
null
Fotó: Fédération Congolaise de Football﻿/Facebook
Címkék
Egyesült Államok vb 2026 kongói labdarúgó-válogatott ebola
A Kongói Demokratikus Köztársaság közölte, hogy a nemzeti és a nemzetközi szövetség (FIFA) is megerősítette: a világbajnokságra utazó küldöttség megfelel az ebolajárvány kezelésére vonatkozó amerikai előírásoknak, így a csapat részt vehet a tornán.

Andrew Giuliani, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának vezetője pénteken az ESPN-nek azt mondta, az országukban kitört ebolajárvány miatt az afrikai együttesnek és a stáb tagjainak 21 napra el kell szigetelődniük a külvilágtól, különben elképzelhető, hogy nem kapnak beutazási engedélyt.

A Kongói DK futballszövetsége a héten tárgyalásokat folytatott a FIFA-val, és álláspontja szerint az iránymutatások alapján a delegáció már teljes mértékben betartja az egészségügyi és biztonsági előírásokat, többek között lemondták a kinshasai edzőtábort, és a felkészülést külföldre helyezték át.

A keret tagjainak többsége eleve Európában él, ami csökkenti a közvetlen fertőzés kockázatát, míg a hónap elején Kinshasából távozott stáb tagjai az amerikai egészségügyi irányelveknek megfelelően legalább három hetet Európában töltenek, mielőtt az Egyesült Államokba utaznak. A csapat Belgiumban készül a június 11-én kezdődő világbajnokságra, a vb előtt még két felkészülési meccset játszik, az egyiket június 3-án Liege-ben Dánia ellen, a másikat pedig június 9-én, Spanyolország déli részén, Chilével.

A Kongói DK csapata Houstonban vívja első csoportmérkőzését június 17-én Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában. Az érkezést az Egyesült Államokba június 11-re tervezték.

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Timothy Fayulu (Noa – Örményország), Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), Joris Kayembe (Genk – Belgium), Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), Edo Kayembe (Watford – Anglia), Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)
Támadók: Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)

Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DKX–X
Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azteca Stadion		Üzbegisztán–KolumbiaX–X
Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–ÜzbegisztánX–X
Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Kolumbia–Kongói DKX–X
Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–PortugáliaX–X
Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–ÜzbegisztánX–X
K-CSOPORT

 

 

Egyesült Államok vb 2026 kongói labdarúgó-válogatott ebola
Legfrissebb hírek

Koeman döntött, Frimpong nem került be a holland válogatott vb-keretébe

Foci vb 2026
21 órája

PSG-, Real Madrid- és Manchester United-játékos is tagja a marokkói válogatott vb-keretének

Foci vb 2026
2026.05.26. 22:11

Egy kutatás szerint nem lesznek szórakoztatóak a vb mérkőzései

Foci vb 2026
2026.05.26. 13:57

Három gólt is lőttünk, de kikaptunk az amerikaiaktól a jégkorong-vb-n

Jégkorong
2026.05.25. 18:54

Az eddig hibátlanul jósoló közgazdász szerint új világbajnok lesz

Foci vb 2026
2026.05.25. 15:44

Stopira elárulta, a méltó részvételnél is többre vágynak a futball-vb-n

Foci vb 2026
2026.05.24. 12:40

Villámgyors és látványos góllal büntette a kapushibát a vb-nyitányra hangoló Mexikó

Foci vb 2026
2026.05.23. 10:06

Vb 2026: karantén vár a Kongói DK válogatottjára

Foci vb 2026
2026.05.22. 20:27
Ezek is érdekelhetik